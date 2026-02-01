کراچی میں ایک اور شہری ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل

مقتول کی شناخت 35 سالہ اعجاز ولد میاں خان کے نام سے کی گئی

ویب ڈیسک February 01, 2026
کراچی میں ایک اورشہری کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔

تفصیلات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نیو کراچی صبا سینما کے قریب پیش آیا جہاں ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پرآن لائن رکشہ چلانے والے شہری کو قتل کردیا۔

مقتول ایک کمسن بیٹی کا باپ تھا اورمقتول کا آبائی تعلق نواب شاہ سے تھا، رواں سال شہرقائد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ اور ڈکیتی مزاحمت پرطالبہ اور پولیس اہلکار سمیت 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔

اتوارکونیوکراچی صنعتی ایریا تھانے کے علاقے نیو کراچی ساڑھے 6 نمبرصبا سینما کے قریب  نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طورپرچھیپا ایمبولنس کے ذریعے پہلے عباسی شہید اسپتال اوربعدازاں سول اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ شدید زخمی شخص دوران سفردم توڑگیا۔

مقتول کی شناخت 35 سالہ اعجاز ولد میاں خان کے نام سے کی گئی۔ مقتول لاسی گوٹھ کا رہائشی تھا اوراس کا آبائی تعلق نواب شاہ سے تھا۔ مقتول اعجاز ایک بیٹی کا باپ اورآن لائن رکشہ چلاتا تھا۔

رابطہ کرنے پرایس ایچ اواین کے آئی اے افتخار احمد  نے بتایا کہ ابتدائی  تحقیقات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پرنامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ کے باعث پیش آیا ہے۔

نامعلوم ملزمان نے مقتول کوعقب سے چارگولیاں مارکرقتل کیا۔ انھوں نے بتایا کہ مقتول کا موبائل فون ، پرس اور دیگر سامان غائب ہے۔ شبہ ہے نامعلوم ملزمان مقتول کا موبائل فون،پرس اور دیگر سامان لوٹ کر فرارہوئے ہیں۔

پولیس وقوع پرموجود ہے اور سی سی ٹی وی سمیت دیگرشواہد اکٹھا کرکے واقعے میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کردی گئی ہے ہیں۔
