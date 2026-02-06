دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ کہاں ہے؟

عمارت میں اگر سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ لفٹ بھی موجود ہو تو لوگ وقت کی بچت اور تھکاوٹ سے بچنے کیلئے سیڑیھیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تیز ترین لفٹ کہاں موجود ہے۔
دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ چین میں گوانگزو کے سی ٹی ایف فائنانس سینٹر میں واقع ہے۔
اس تیز ترین لفٹ کی خصوصیات میں شامل ہے کہ اس لفٹ نے اپنی تیز رفتاری میں گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی جیتا ہے۔
اس کی رفتار تقریباً 1,260 میٹر فی منٹ (یعنی تقریباً 75.6 کلومیٹر فی گھنٹہ) تک ریکارڈ کی گئی ہے۔
یہ لفٹ ہیٹاچی کمپنی کی طرف سے بنائی گئی ہے اور 440 میٹر کی بلندی تک جاتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ عام بلڈنگوں کی لفٹوں سے کئی گنا تیز ہے، اور اس کی رفتار ایک عام شہری کار کی رفتار کے برابر ہے۔