بالی ووڈ کے نامور اداکار راج پال یادو نے چیک باؤنس کیسز میں ہائی کورٹ کی مدت ختم کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد تیہار جیل میں گرفتاری دے دی۔
بھارتی فلم انڈسٹری میں راج پال یادو اپنے مزاحیہ کردار کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، وہ بے شمار بلاک بسٹر فلموں کا حصہ رہے، جہاں ان کی جاندار اداکاری کو سراہا گیا۔
اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے بھول بھلیاں، ہنگامہ، ڈھول، چھپ چھپ کے، پھر ہیرا پھیری، اور کل ہو نہ ہو سمیت دیگر بے شمار کامیاب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بدھ کے روز ہائی کورٹ نے راج پال یادو کو جیل حکام کے سامنے حاضری دینے کی مہلت بڑھانے کی درخواست مسترد کردی۔
جس کے بعد اداکار راج پال یادو نے جمعرات کو تیہار جیل حکام کے سامنے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کردیا۔
بعد ازاں، دہلی ہائی کورٹ نے چیک باؤنس کیسز میں ان کے مجرم قرار دیے جانے کے سلسلے میں مہلت بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی۔
جیل کے ایک ذریعے نے بتایا کہ انہوں نے جمعرات کو شام 4 بجے جیل حکام کے سامنے حاضری دی، اب جیل حکام معیاری طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں گے۔
اداکار کو 2 فروری کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 4 فروری تک حاضری دیں، تاہم، راج پال یادو کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ اداکار نے 50 لاکھ روپے کا انتظام کر لیا ہے اور ایک ہفتے کی مزید مہلت مانگی تھی تاکہ ادائیگی مکمل کر سکیں۔
تاہم، جسٹس سوارنا کانتا شرما نے یادو کی حاضری میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ انہیں یہ ریلیف دینے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
یاد رہے کہ اپریل 2018 میں راج پال یادو کو ہندوستان کی عدالت نے قرضہ لینے اور مقررہ وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر 6 ماہ قید کی اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی لیکن ان کی فوری ضمانت بھی منظور کرلی گئی تھی۔
تاہم، جون 2024 میں، ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ ’سنجیدہ اور حقیقی اقدامات‘ کریں تاکہ مخالف فریق کے ساتھ دوستانہ تصفیے کے امکان کو تلاش کیا جا سکے۔
رپورٹس کے مطابق راج پال یادو نے کسی تاجر سے اپنی فلم بنانے کیلئے 5 کروڑ روپے قرضہ لیا تھا جس کی ادائیگی ممکن نہ ہونے پر تاجر نے اداکار کیخلاف عدالتی کارروائی کی تھی۔