فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

مداحوں کی جانب سے فیصلے پر شدید رد عمل، گووندا کی واپسی کا مطالبہ

February 06, 2026
18 سال بعد بننے والی فلم ’بھاگم بھاگ‘ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی کردی گئی اور ان کی جگہ منوج باجپائی اہم کردار میں دکھائی دیں گے۔ 

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ اسٹارز اکشے کمار، گووندا اور پریش راول کی کامیڈی سے بھرپور فلم ’بھاگم بھاگ‘ کے سیکوئل کی تیاری جاری ہیں لیکن ایسے میں مداحوں کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ 

فلم میں اکشے کمار، پاریش راوال اور گووندا کے درمیان کیمسٹری نے 2006 میں ریلیز ہونے والی فلم بھاگم بھاگ کو مقبولیت دلائی تھی۔

تاہم، رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اکشے کمار اور پاریش راوال فلم بھاگم بھاگ 2 میں دکھائی دیں گے تاہم گووندا کا کردار منوج باجپائی ادا کریں گے۔ 

رپورٹ میں یہ بھی تصدیق کی گئی کہ فلم میں ایک نئی کہانی شامل ہوگی، جس میں مزاحیہ صورتحال دیکھنے والوں کے لیے مزید الجھن پیدا کریں گی، فلم کی پروڈکشن کا شیڈول اگلے ماہ ممبئی میں شروع ہوگا۔

صارفین نے فلم کی کاسٹ کی تبدیلی پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ 

ایک صارف کا کہنا تھا کہ اگر بھاگم بھاگ بن رہی ہے، تو گووندا کو واپس آنا چاہیے تھا۔

ایک اور لکھا ہے کہ منوج باجپائی کبھی بھی اس طرح مزاح نہیں کرسکتے جیسا گووندا کرتا تھا، اداکار کو واپس لانے کی درخواست کرنی چاہیے تھی۔

ایک صارف نے دعویٰ کیا کہ گووندا کی غیر موجودگی میں یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوگی۔  
Feb 06, 2026 12:26 PM
اداکار راج پال یادو کی درخواست مسترد، تیہار جیل میں گرفتاری دیدی

اداکار راج پال یادو کی درخواست مسترد، تیہار جیل میں گرفتاری دیدی

Feb 06, 2026 12:06 PM
ہانیہ عامر کا مشی خان کے 'ایلومیناٹی' کے الزامات پر رد عمل وائرل

ہانیہ عامر کا مشی خان کے ’ایلومیناٹی‘ کے الزامات پر رد عمل وائرل

 Feb 06, 2026 10:44 AM

