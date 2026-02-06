قومی اسمبلی؛ میڈیا اور رئیل اسٹیٹ سے متعلق اہم بلز منظور

اسلام آباد:
قومی اسمبلی کے اجلاس میں میڈیا اور رئیل اسٹیٹ سے متعلق بلز منظور کرلیے گئے، تاہم کورم پورا نہ ہونے کے سبب اجلاس ملتوی کردیا گی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں شروع ہوا، جس میں مختلف اہم قانون سازی کے مراحل مکمل کیے گئے۔
اجلاس کے دوران سینٹرز آف ایکسیلنس ترمیمی بل 2026 قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ رئیل اسٹیٹ منیجمنٹ اتھارٹی بل 2026 بھی ایوان میں پیش کیا گیا۔ دونوں حکومتی بل وزیر مملکت وجیہ قمر نے ایوان میں پیش کیے۔
اجلاس میں علاقہ دارالحکومت اسلام آباد کے بزرگ شہری ترمیمی بل 2025 پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (ترمیمی) بل 2025 کو زیر غور لانے کی تحریک منظور کی گئی، جس کے بعد پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا۔
یہ بل وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے ایوان میں پیش کیا۔ اسی طرح ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کارپوریشن ترمیمی بل 2025 بھی قومی اسمبلی سے منظور ہوا، جو وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے پیش کیا۔
قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اخباری ملازمین کے شرائطِ ملازمت سے متعلق ترمیمی بل بھی قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا، یہ بل بھی وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے ایوان میں پیش کیا۔
اجلاس کے دوران جے یو آئی کی رکن قومی اسمبلی عالیہ کامران نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے اراکین کی گنتی کی ہدایت دی۔ گنتی مکمل ہونے پر ایوان میں کورم نامکمل پایا گیا، جس کے باعث کورم مکمل ہونے تک اجلاس کی کارروائی معطل کر دی گئی۔
بعد ازاں کورم پورا نہ ہونے کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس پیر شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔