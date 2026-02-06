پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

اداکار نے بیٹی کے ساتھ کام کرنے کو زندگی کا سب سے جذباتی لمحہ قرار دیا

ویب ڈیسک February 06, 2026
بالی ووڈ کے نامور اداکار پنکج ترپاٹھی نے 12 سال بعد تھیٹر میں واپسی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا اور اسے زندگی کا یادگار لمحہ قرار دیا۔  

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پنکج ترپاٹھی 12 سال بعد مختصر کردار کے ساتھ میوزیکل کامیڈی ڈرامہ ’لیلائج‘ کے ذریعے تھیٹر میں واپسی کر رہے ہیں۔

یہ ڈرامہ پنکج ترپاٹھی اور ان کی اہلیہ مریدولا نے پروڈیوس کیا ہے، جس میں ان کی بیٹی آشی بھی شامل ہیں۔

آشی اس ڈرامے کے ذریعے اسٹیج پر اپنی پہلی پیشہ ورانہ اداکاری کا آغاز کر رہی ہیں اور یوں وہ پہلی بار اپنے والد کے ساتھ اسٹیج شیئر کریں گی۔

’لیلائج‘ پنکج ترپاٹھی کو ان کے تھیٹر کے ابتدائی سفر کی طرف واپس لے جاتا ہے اور ان کے لیے ایک طرح سے گھر واپسی کی حیثیت رکھتا ہے۔

تھیٹر میں واپسی کے حوالے سے پنکج ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ تھیٹر وہ جگہ ہے جہاں بطور اداکار میرا اصل سفر شروع ہوا جب کہ 12 سال بعد واپس آنا ایک طرف پرانی یادوں کو تازہ کرتا ہے تو دوسری طرف زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سنیما نے مجھے بے پناہ محبت اور پہچان دی ہے، مگر تھیٹر کی قربت کچھ اور ہی ہوتی ہے، یہ آپ کو عاجز بناتا ہے، آپ کو چیلنج کرتا ہے اور ایک فنکار کے طور پر آپ کو ایماندار رکھتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’لیلائج‘ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ خاندان، دوستی اور کہانی سنانے کی مشترکہ محبت سے جنم لینے والا منصوبہ ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اپنی اہلیہ مریدولا کے ساتھ اسے پروڈیوس کرنا محبت بھرا تجربہ رہا ہے، اور اس عمل نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہم نے خواب دیکھنا کیوں شروع کیا تھا۔

بیٹی کے ساتھ اسٹیج پر پرفارم کرنے کے حوالے سے پنکج ترپاٹھی نے کہا کہ آشی کو اسٹیج پر قدم رکھتے دیکھنا میری زندگی کے سب سے جذباتی تجربات میں سے ایک ہے اور میں اس کے لیے اس سے بہتر آغاز کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا ایک باپ کا اپنی بیٹی کی رہنمائی کرنا نہیں بلکہ دو اداکاروں کا ایک ساتھ سیکھنا اور اسی لمحے میں آگے بڑھنا ہے۔  

واضح رہے کہ ڈرامہ ’لیلائج‘ معروف تھیٹر آرٹسٹ فیض محمد خان نے تحریر اور ہدایت دی ہے، یہ ڈرامہ 8 فروری کو ممبئی کے رنگ شاردہ میں پیش کیا جائے گا۔ 
