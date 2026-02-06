پشاور:
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وژن کے مطابق پولیس کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ صوبے سے دہشتگردی کے ناسور کا خاتمہ کیا جا سکے۔
پولیس لائنز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پر بند کمروں میں کیے گئے فیصلے مسلط کیے جاتے رہے جس سے صوبے کو نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ صوبے کی قربانیوں کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کی وہ مستحق تھیں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ تقریب میں فراہم کی گئی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی پر ان کے خلاف منفی مہم چلائی گئی اور سوشل میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ٹیکنالوجی دہشتگردوں تک پہنچ گئی، جو سراسر غلط ہے۔
وزیراعلیٰ نے بتایا کہ سی ٹی ڈی میں بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اسپیشل برانچ کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے اور امید ہے کہ بہت جلد صوبے کو دہشتگردی سے پاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو غیر سیاسی رکھا جائے اور انہیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے۔
محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور صوبائی و وفاقی حکومت کے درمیان پائے جانے والے عدم اطمینان سے سب آگاہ ہیں۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ صوبے کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے خلاف ایک جامع اور طویل المدتی پالیسی تشکیل دے۔ انہوں نے بلوچستان میں ہونے والے واقعات کی بھی شدید مذمت کی۔
وزیراعلیٰ نے عوام خصوصاً خیبر پختونخوا کی خواتین سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب نمائندوں سے کارکردگی پر سوالات کریں، کیونکہ سوال پوچھنے پر کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔
تقریب سے قبل وزیراعلیٰ نے پولیس میں بلٹ پروف گاڑیاں اور دیگر جدید سامان بھی تقسیم کیا۔ مختلف اضلاع کو 18 بلٹ پروف سمیت مجموعی طور پر 22 گاڑیاں فراہم کی گئیں۔
اس کے علاوہ 300 ایس ایم جی گنز، 10 اسنائپر رائفلز، 4 ہزار سے زائد ہیلمٹس، 4 ہزار 800 سے زائد بلٹ پروف جیکٹس اور ٹریفک پولیس سمیت جنوبی اضلاع کے لیے 150 موٹر سائیکلیں بھی تقسیم کی گئیں۔