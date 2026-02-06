مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد دھماکا ایجنسیوں کی ناکامی قرار دے دیا

بدترین حالات میں اداروں کا اپنی کارکردگی پر فخر سوالیہ نشان ہے، سربراہ جے یو آئی

ویب ڈیسک February 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو:فائل
اسلام آباد:

جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد دھماکہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایجنسیوں کی ناکامی قرار دے دیا۔

اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلام آباد دھماکہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے، حملہ آور انسانیت کے دشمن ہیں جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا گو ہیں۔ 

انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد اب اسلام آباد میں بھی  مسلسل دہشت گرد کارروائیاں ہورہی ہیں، ملک کا کوئی حصہ دہشت گردوں سے محفوظ نہیں، ان بدترین حالات میں اداروں کا اپنی کارکردگی پر فخر سوالیہ نشان ہے۔

سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ فرقہ وارانہ فسادات کرنے والے قومی و بین الاقوامی عناصر کی مجرمانہ ذہنیت کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا، سانحوں کے بعد حکمرانوں کے دوروں اور مذمتی بیانات پر انحصار کرکے قوم کو مطمئن نہیں کیا جاسکتا۔

مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ادارے سیاسی مداخلت سے فارغ ہوں تو امن وامان اور عوام کی جان ومال کے تحفظ پر توجہ دیں۔ درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہوتے اسلام آباد میں محترم دن کو خون آلود کردیا گیا، یہ حملہ ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔

سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ ریاستی ادارے کب عوام کی مایوسی  کا ازالہ کریں گے، کب عوامی  زخموں کا مرہم بنیں گے۔ کب عوام کے  مستقبل اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کا نظام بنائیں گے؟، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

پنکج ترپاٹھی کی بیٹی کی شوبز میں انٹری، والد کیساتھ پہلی پرفرمانس

Feb 06, 2026 04:52 PM |
ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

ایپسٹین فائلز میں بھارت کے نامور ہدایت کار کا نام بھی شامل

Feb 06, 2026 03:20 PM |
فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

Feb 06, 2026 12:26 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

Express News

لاہور؛ بسنت کے دوران پروازوں کو محفوظ رکھنے کیلئے اہم حکم نامہ جاری

Express News

عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اعلان

Express News

بانی پی ٹی آئی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

Express News

کویت: پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی

Express News

کے-الیکٹرک کے سی ای او مستعفی، جلد نئے سربراہ کی تعیناتی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو