اسلام آباد دھماکا، بلاول بھٹو کا حکومت سے شفاف تحقیقات اور عبادت گاہوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ

واقعے میں ملوث مجرموں سمیت سہولت کاروں کو قانون کی گرفتار میں لایا جائے،ایسے عناصر انسانیت اور مذہب کے دشمن ہیں، بلاول

February 06, 2026
پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکے کے بعد حکومت سے واقعے کی فوری شفاف تحقیقات اور مجرموں سمیت سہولت کاروں کو قانون کی گرفتار میں لانے سمیت عبادت گاہوں کے تحفظ کیلیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کردیا۔

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں امام بارگاہ و مسجد میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ  مسجد میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے۔

ترجمان بلاول ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پی پی چیئرمین نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں امام بارگاہ و مسجد میں  خودکش بم دھماکے پر کہا کہ کوئی مذہب یا نظریہ معصوم انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔

Express News

امام بارگاہ دھماکا خودکش تھا، حملہ آور کی افغانستان کی ٹریول ہسٹری مل گئی ہے، وزیرمملکت داخلہ

Express News

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ میں خودکش دھماکا، جاں بحق افراد کی تعداد 31 ہوگئی، 169 زخمی

انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اپنی تمام صورتوں میں پاکستان کی وحدت اور اقدار پر حملہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں، مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور  حکومت ملک بھر میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنائے۔

انہوں نے زور دیا کہ نے کہا کہ قوم کو نفرت، انتہاپسندی، اور دہشتگردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے شہریوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔
