اسلام آباد دھماکا، نماز مغرب کی باجماعت ادائیگی، وزرا، آئی جی اور عوام کی بڑی تعداد شریک

نماز مغرب کی جماعت اُن امام نے ہی کروائی جو واقعے کے دوران بھی امامت کروارہے تھے

ویب ڈیسک February 06, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزرا برائے داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کی مسجد میں نماز مغرب باجماعت ادا کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی، وزیرِ مملکت طلال چوہدری اور آئی جی اسلام آباد کی ترلائی کلاں امام بارگاہ میں حاضری دی اور نماز ادا کی۔

نماز مغرب کی جماعت اُن امام نے ہی کروائی جو واقعے کے دوران بھی امامت کروارہے تھے، نماز مغرب کی جماعت میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ پرنم تھی۔

نماز کے بعد غمزدہ افراد اور علاقہ مکینوں نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر بھرپور قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

امام بارگاہ دھماکا بی ایل اے کی دہشتگردی ہے، حملہ آور کی افغانستان کی ٹریول ہسٹری مل گئی، وزیر مملکت داخلہ

وزیر داخلہ نے عوام سے گفتگو میں کہا کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے، شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کے لیے بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پیدا کرنا ہے اس پر پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مسجد اور عبادت گاہیں مقدس ہیں، امن پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل ہے افواہوں سے بچیں اور ذمہ دار شہری کا کردار ادا کریں۔

محسن نقوی نے یقین دہانی کروائی کہ سکیورٹی ہائی الرٹ ہے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں، جلد منصوبے میں شامل عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو