سام سنگ نے اپنے مشہور فون کی اپ ڈیٹس بند کر دیں

کمپنی کی جانب سے یہ یہ مشہور سیریز 2021 میں متعارف کرائی گئی تھی

ویب ڈیسک February 06, 2026
لاکھوں صارفین کے زیرِ استعمال ایک مشہور موبائل فون کے لیے اپ ڈیٹ جاری کرنا بند کردی گئی ہیں۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق 2021 میں متعارف کرائے گئے گلیکسی ایس 21 سیریز کے لیے اب سام سنگ کی جانب سے سیکیورٹی اپ ڈیٹس جاری نہیں کی جائیں گی۔

ڈیوائس متعارف کراتے وقت سام سنگ نے وعدہ کیا تھا کہ کمپنی چار برس تک اہم اینڈرائیڈ اپ گریڈ اور پانچ برس تک سیکیورٹی اپ ڈیٹس جاری کرے گی اور اب وہ وقت آگیا ہے جب کمپنی یہ اپ ڈیٹس جاری کرنا بند کر دے گی۔

ٹیک ریڈار کے مطابق سام سنگ نے اپنا آفیشل سیکیورٹی اپ ڈیٹ ویب پیج اپ ڈیٹ کرتے ہوئے گلیکسی ایس 21، گلیکسی ایس 21 پلس اور گلیکسی ایس 21 الٹرا اپنی تمام فہرستوں سے ہٹا دیا ہے۔

اپ ڈیٹس نہ ملنے کا مطلب ہے کہ اب فون کو نئے سافٹ ویئر یا کسی سافٹ ویئر میں بہتر فیچر زموصول نہیں ہو سکیں گے۔ جبکہ سیکیورٹی اپ ڈیٹس کے نہ ملنے سے فون جعلسازوں اور ہیکرز کے لیے آسان ہدف بن سکے گا۔

اب ڈیٹس نہ ملنے کی صورت میں کچھ عرصہ بعد فون ایپس کو سپورٹ کرنا بھی چھوڑ دے گا۔
