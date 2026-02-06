پاکستان کیخلاف میچ سے قبل، نیدر لینڈز کے اوپنر کا بڑا بیان

نیدرلینڈز اپنا پہلا میچ پاکستان کے خلاف 7 فروری کو کولمبو میں کھیلے گی

ویب ڈیسک February 06, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف ایک میچ سے ایک روز قبل نیدرلینڈز کے اوپنر میکس او ڈاؤڈ کا کہنا ہے کہ اگر نیدرلینڈز کی ورلڈ کپ میں کارکردگی دیکھی جائے تو آپ کو ہمیشہ اپ سیٹ دِکھیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نیدرلینڈز کوئی ایسی ٹیم رہی ہے جس نے ورلڈ کپ میں تسلسل کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہو۔ اب ٹیم کے بہت سے کھلاڑی کیریئر کے ایسے مقام پر ہیں جہاں انہوں نے بہت بین الاقوامی کرکٹ کھیل کی ہے۔ وہ دنیا میں بہترین ٹیمیوں کے خلاف کھیل چکے ہیں۔ ان ہیں لگتا ہے کہ وہ اتنے ہی تیار ہیں جتنے ہمیشہ ہوتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیدرلینڈز کے لیے میچ مشکل ہوگا۔ ٹیم کو میدان میں جا کر اپنے کھیل اور ٹریننگ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی مداخلت، اہم عہدے داروں کے استعفے کا مطالبہ

Express News

پاکستان کیخلاف میچ سے قبل، نیدر لینڈز کے اوپنر کا بڑا بیان

Express News

قومی کرکٹر حسن علی بھی بسنت کے رنگوں میں رنگ گئے، پتنگ اڑاتے ہوئے ویڈیو وائرل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: کمنٹری پینل کا اعلان، کئی پاکستانی اسٹارز شامل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا کو پیٹ کمنز کے بعد ایک اور بڑا دھچکا، اہم بولر سے محروم

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بھارت کیخلاف بائیکاٹ، سری لنکا کی فیصلے پر نظرثانی کی درخواست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو