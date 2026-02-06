اسلام آباد:
وفاقی دارالحکومت میں امام بارگاہ ہوئے خودکش دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 32 ہوگئی ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق حکومت ذرائع نے بتایا کہ امام بارگاہ میں ہوئے حملے کے خود کش بمبار کی شناخت ہو چکی ہے اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی کاروائیوں کی تربیت حاصل کی۔
حکومتی ذرائع نے بتایا کہ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے اور کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا اور افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد گروہ طالبان رجیم کی سرپرستی میں پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ہر کارروائی کے پس پشت افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے لیکن پوری قوم ایسی مذموم اور بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔
حکومتی ذرائع کا کہنا تھا کہ مساجد اور معصوم شہریوں پر اس طرح کے بزدلانہ حملے پاکستانی قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔