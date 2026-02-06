سابق عالمی باکسنگ چیمپین عامر خان اسلام آباد خودکش حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسردہ
عامر خان نے خودکش حملے میں جان بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا
کراچی:
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سابق عالمی باکسنگ چیمپین عامر خان اسلام آباد میں خودکش حملے میں انسانی جانوں کے نقصان پر افسردہ ہو گئے۔
کراچی میں موجود پاکستان نثراد برطانوی سابق پروفیشنل باکسر نے اپنے پیغام میں سانحہ پر افسوس کا اظہار کیاہے۔
عامر خان نے خودکش حملے میں جان بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔