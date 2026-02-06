رونالڈو مسلسل دوسرے میچ میں النصر ٹیم سے باہر کیوں؟ وجہ سامنے آگئی

رونالڈو النصر کی ٹرانسفر پالیسی اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی سے ناخوش ہیں

ویب ڈیسک February 07, 2026
سعودی عرب کی سعودی پرو لیگ کے میچ میں عالمی فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو دوبارہ النصر کی ٹیم کے لیے میدان میں نہیں اُترے۔ یہ اُن کا دوسرا مسلسل میچ تھا جس میں وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے کیونکہ مبینہ طور پر وہ اپنے کلب کے انتظام سے ناخوش ہیں۔

پرتگالی اور برازیلین میڈیا رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ رونالڈو النصر کی ٹرانسفر پالیسی اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی سے ناخوش ہیں۔

النصر نے جمعہ کو الاتحاد کے خلاف میچ کھیلا لیکن رونالڈو اس میں شامل نہیں تھے اور وہ اس سے پہلے پیر کے روز بھی الریاض کے خلاف میچ میں بھی شامل نہیں تھے۔

رپورٹس کے مطابق 38 سالہ پرتگالی اسٹار سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ (PIF) کی جانب سے النصر کے لیے ٹرانسفرز نہ کرنے پر ناراض ہیں جبکہ فنڈ نے الہلال جیسے حریف کلب کے لیے معروف کھلاڑی شامل کیے ہیں جن میں رونالڈو کے سابق ریئل میڈرڈ ساتھی کریم بنزما بھی شامل ہیں۔

Express News

فٹ ہونے کے باوجود رونالڈو سعودی النصر ٹیم سے باہر کیوں؟ پسِ پردہ کہانی سامنے آگئی

Express News

مصر کے فٹبالر محمد صلاح نے رونالڈو اور میسی کو پیچھے چھوڑ دیا

سعودی پرو لیگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی لیگ سے بڑا نہیں ہے اور ہر کلب اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہر ٹیم کے اپنے بورڈ، ایگزیکٹو اور فٹبال لیڈرشپ ہوتی ہے اور بھرتی، اخراجات اور حکمت عملی کے فیصلے ہر کلب خود کرتا ہے۔

رونالڈو زخمی بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کے کوچ خورخے جیسس کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے اور نہ ہی وہ کلب چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ، اس بات کی اطلاع ایسپلزن نے دی ہے۔ ان کے ساتھ معاہدہ جون 2025 میں دو سال کے لیے توسیع یافتہ ہوا، جس کے باوجود ان کے مستقبل کو لے کر سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔

اسٹار پلیئر دوسرے میچ میں بھی غائب رہا جس کی وجہ ٹرانسفر پالیسی پر عدم اطمینان بتائی جا رہی جبکہ لیگ کا کہنا ہے کہ کھلاڑی فیصلوں سے بالا تر نہیں ہیں۔

 
