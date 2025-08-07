مصنوعی مٹھاس کینسر کے علاج میں مداخلت کرسکتی ہے

آنتوں کی صحت اور مدافعتی نظام کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے

ویب ڈیسک August 07, 2025
facebook whatsup

حالیہ سائنسی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض مصنوعی مٹھاس جیسے سکرالوز (Sucralose)، ممکنہ طور پر کینسر کے علاج میں مداخلت کر سکتی ہیں۔

کچھ مطالعے ظاہر کرتے ہیں کہ بعض مصنوعی مٹھاس، خاص طور پر سکرالوز، مدافعتی نظام کے خلیوں کی کارکردگی کو کمزور کر سکتے ہیں۔

یہ اثر خاص طور پر امیونوتھراپی لینے والے مریضوں میں کینسر کے خلاف مدافعتی ردِعمل کو کمزور کر سکتا ہے۔ مزید برآں مصنوعی مٹھاس آنتوں کے جراثیمی توازن کو بگاڑ سکتی ہیں، جو کہ کینسر کی دواؤں کے اثر کو متاثر کرنے والا ایک اہم عنصر ہے۔

آنتوں کی صحت اور مدافعتی نظام کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ 2023 میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق، سکرالوز کی زیادہ مقدار ٹی سیلز کو کمزور کر سکتی ہے، جس سے کینسر کا علاج کم مؤثر ہو سکتا ہے۔

تاہم یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا مریضوں کو مصنوعی مٹھاس سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہے ہاں، بطور احتیاط، خاص طور پر کینسر کے مریضوں کو جو امیونوتھراپی لے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ ہر مصنوعی مٹھاس ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان کا اثر مریض کی حالت، دوا، مدافعتی نظام اور خوراک پر بھی منحصر ہوتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

چاکلیٹ میں پایا جانیوالا ایک جز کس بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟

Express News

زیادہ فرائز کھانا کس دائمی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے؟

Express News

وٹامن ڈی نظام ہاضمہ کیلئے کتنا ضروری ہے؟

Express News

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

Express News

شلخے یاکرلی ڈک

Express News

مسالے دار کھانوں کے حیرت انگیز فوائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو