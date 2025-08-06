این اے 129 پر ضمنی الیکشن، حماد اظہر کے کاغذات بھی جمع

(ن) لیگ سے حافظ نعمان اور رانا مشہود، پی پی سے حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب اور دیگر کے کاغذاب بھی جمع

ویب ڈیسک August 06, 2025
اسلام آباد:

این اے 129 سے ضمنی الیکشن کے لیے 25 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرادیے، اعتراض دور پر حماد اظہر کے کاغذات بھی منظور ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کے والد اور سیاست دان میاں اظہر کی وفات بعد الیکشن کمیشن نے ان کی این اے 129 کی نشست پر الیکشن کا اعلان کررکھا ہے جس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت آج ختم ہوگیا۔

ریٹرننگ افسر عثمان غنی کے مطابق این اے 129 میں 25 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے سے حافظ نعمان اور رانا مشہود نے، تحریک انصاف کی جانب سے حماد اظہر اور میاں اویس انجم نے کاغذات جمع کرائے۔

پیپلز پارٹی کی جانب سے حبیب جالب کی بیٹی طاہرہ جالب، آصف ناگرہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔

ریٹرننگ افسر کے مطابق امیدواروں کی عبوری فہرست کل آویزاں کردی جائے گی، 8 اگست سے جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو گا اور حلقے میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔
