شلخے یاکرلی ڈک

بے مثال طبی فوائد سے مالامال جنگلی پالک

نوید جان August 07, 2025
facebook whatsup

کرلی ڈک، جسے شلخے اوربعض علاقوں میں جنگلی پالک بھی کہا جاتا ہے، ایک حیرت انگیز خودروساگ ہے جو پاکستان کے اکثر دیہی علاقوں خصوصاً پنجاب، خیبرپختون خواء اورکشمیرکے کئی حصوں میں پایا اور شوق سے پکایاجاتا ہے۔اس کاسائنسی نام ریومیکس سریسپس ہے اوریہ عموماً نمی والی زمین،ندی نالوں کے کنارے اورخالی کھیتوں میں خود بخود اْگ آتا ہے۔

زمین سے بھرپورطاقت لینے کے باعث اس کے پتے گہرے سبزرنگ کے حامل ہوتے ہیں۔کرلی ڈک کے پودے قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، پتوں کا ذائقہ پھیکا لیکن تھوڑا تلخ ہوتا ہے۔ تازہ پتوں کو توڑکر بطور سبزی پکایاجاتا ہے ۔اس ساگ کی خصوصیات کی بات کی جائے تومیں رطوبت 8.57 فی صد، پروٹین 40 فی صد، چکنائی 5 فی صد ،معدنیات 2.7 فی صد، غذائی ریشہ 10فی صد اور نشاستہ61 فی صد پایاجاتا ہے۔ کرلی ڈک کا ساگ پہلے درجے میں گرم و خشک ہے۔

شلخے کے ساگ کا باقاعدہ استعمال ہمیں وٹامن اے، بی، سی،کیلشیم، فولاد اور پوٹاشیم کی کمی سے محفوظ رکھتا ہے، یہ متعدد جسمانی بے قاعدگیوں سے بھی بچاتا ہے جن میں خلل بصارت، اعضاء میں خرابی، باربار زکام ہوجانا اورغیر پیدائشی بانجھ پن شامل ہے۔

شلخے کا ساگ زود ہضم اوردافع ہے۔ جسم میں زہریلے مادوں کا اثر زائل کرتا ہے۔اگر اس کے پتے پیس کر پھوڑے پھنسیوں پہ باندھے جائیں تو انھیں خشک ہونے اور مندمل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔

 زمانہ قدیم سے دیہی علاقوں میں شلخے مرغوب اورمفت سبزی کے طورپر پکایا اورکھایا جاتا ہے ۔بعض علاقوں میں جانوروں کے لیے بطورچارہ بھی استعمال کیاجاتا ہے۔ اس کے پتوں کو عموماًباریک کاٹ کر توے پرسرخ مرچ کے ساتھ بھون کر شوق سے کھایا جاتا ہے۔جب کہ ساتھ چھاچھ اورجوارکی روٹی اس کامزہ دوبالا کردیتی ہے۔لیکن ماہرین اب خبردار کرتے ہیں کہ نہروں کے کناروں خودرو اس ساگ کو پکانے اورکھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیوں کہ اب ان نہروں میں گٹروں کافرنائل زدہ اوردیگر زہرآلود مادوں بھرا پانی شامل ہونے سے یہ ساگ بھی زہرآلود ہوجاتا ہے۔

عموماً کھیتوں میں اگنے والی اس خودروجنگلی پالک کو توڑکر پکانا صحت کے مفید ہے ۔یہ جنگلی پالک خیبرپختون خوا کے میدانی اورپہاڑی علاقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جیسے میھتی اور پالک ساگ کے ساتھ پکاکر اس کا مزہ دوبالا ہوجاتا ہے ۔

 سبزچوڑے پتوں ، سادہ سی شکل اورکڑوے ذائقے والے اس ساگ کے اندر قدرت نے بے شمار فوائد اورشفاء بھی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس اوردنیا بھرکی یونیورسٹیاں اب اس پر سنجیدہ تحقیق کررہی ہیں۔کرلی ڈک کے پتوں، جڑوں اوربیجوں میں آئرن، وٹامن سی، فائبر اور ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم سے فاسد مادے نکالنے میں مددگارثابت ہوتے ہیں۔ اس کے پتے خون کوصاف کرتے ہیں، جگرکو طاقت دیتے ہیں اورہاضمے کو مقوی اوربہتر بناتے ہیں۔

 امریکا کی میسپیسیی یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ کرلی ڈک کی جڑیں جگرکو زہریلے اثرات سے بچاتی ہیں اورجگر کی صحت میں بہتری لاتی ہیں۔

اسی طرح برطانیہ کی ایک یونیورسٹی نے اس ساگ پر تحقیق کی جس میں بتایاگیا ہے کہ اس کے پتوں سے حاصل کردہ رس نے خطرناک جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد دی، جو عام انفیکشنز کی بڑی وجوہات میں شامل ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکا کے ایک اورتحقیقی ادارے این سی سی آئی ایچ کی رپورٹ کے مطابق، کرلی ڈک آئرن کی کمی،خاص طور پر خواتین میں آئرن کی کمی کودورکرنے میں بھی اہم کردار اداکرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو آئرن کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔

اس کے علاوہ کرلی ڈک کی جڑوں میں موجود قدرتی قبض کشامادہ بکثرت پایاجاتا ہے اور یہ ساگ بواسیر، جلدی خارش، ایگزیما اوردیگرجلدی بیماریوں کے لیے بھی مفید سمجھاجاتا ہے۔یونیورسٹی آف ڈیوس کیلفورنیا نے اس پر ایک تجقیق کی جس سے معلوم ہواکہ اس میں موجود فلیونڈاس دماغی خلیوں کو تناؤسے بچاتے ہیں اوریادداشت بہتر بنانے میں مددگار ہوسکتے ہیں۔

مختصر یہ کہ یہ سادہ سی نظر آنے والی جنگلی پالک درحقیقت ایک قدرتی خزانہ ہے۔جسے ہمارے دیہاتی لوگ روزمرہ خوراک میں شامل کرتے ہیں اوراب دنیا کی جدید یونیورسٹیاں بھی اس کے طبی فوائدکو تسلیم کر رہی ہیں۔ صحت مند زندگی کے لئے کرلی ڈک جیسے قدرتی تحفوں کو اپنی غذا میں شامل کرنا مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

بہتر یہی ہے کہ کسی ماہرمعالج سے مشورہ لے کر استعمال کریں تاکہ اس کے فائدے محفوظ اورمؤثر انداز میں حاصل ہوسکیں۔ اس کے علاوہ کرلی ڈک کوپیشاب آور،خون صاف کرنے والی اورذیابیطس میں مفید دواکے طور پرتسلیم کیاگیا ہے۔کرلی ڈک کاذکر قدرتی آئرن اور وٹامن سی کے ذریعے خون کی کمی دورکرنے والے پودے کے طور پرکیاگیاہے جب کہ ایک اورتحقیق میں کرلی ڈک کے پتوں کے جراثیم کش اثرات کوسائنسی طور پرثابت کیا گیاہے۔

شلخے کے کیمیائی اجزاء کے ذریعے دماغی سوزش، تناؤ اورالزائمر جیسی بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کی جاسکتی ہے، ایک تحقیق میں بتایاگیاہے کہ شلخے کے فلیونڈاس دماغی خلیات کو آکسیڈیٹو تناؤسے محفوظ رکھتے ہیں جو الزائمر جیسے دماغی امراض سے بچاؤ میں مدد دے سکتے ہیں۔ تحقیق میں کرلی ڈک کی جڑکے جگر پر حفاظتی اثرات دیکھے گئے اور اسے جگر صاف کرنے والی جڑی بوٹیوں میں شامل کیا گیا ہے ۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

چاکلیٹ میں پایا جانیوالا ایک جز کس بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟

Express News

زیادہ فرائز کھانا کس دائمی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے؟

Express News

وٹامن ڈی نظام ہاضمہ کیلئے کتنا ضروری ہے؟

Express News

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

Express News

شلخے یاکرلی ڈک

Express News

مسالے دار کھانوں کے حیرت انگیز فوائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو