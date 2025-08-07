جعل سازی میں ملوث لاکھوں واٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ

یہ اکاؤنٹس مبینہ طور پر ’پِگ بچرنگ‘ اسکیم میں ملوث تھے

ویب ڈیسک August 07, 2025
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے دنیا بھر میں ’پِگ بچرنگ‘ اسکیم سینٹر سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے 68 لاکھ سے زائد اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے۔

کئی برس سے منظم مجرمانہ نیٹورک بالخصوص جنوب مشرقی ایشیاء میں ہزاروں لوگوں کو آن لائن جعل سازی کے لیے زور دے رہے ہیں۔

میانمار اور کمبوڈیا جیسے ممالک سے چلائے جانے والے یہ اسکیم سینٹر لوگوں کو حقیقی نوکریوں کا جھانسہ دے کر پھنساتے ہیں اور ان کو ورچوئل غلام بناتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں معصوم لوگوں سے اربوں ڈالر لوٹے جا سکیں۔

’پگ بچرنگ‘ نامی جعل سازیوں میں مجرمان آن لائن لوگوں سے رومانوی تعلقات بنا کر ان کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور ان سے مختلف انویسٹمنٹ اسکیمز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راضی کر کے پیسے منگاتے ہیں، عموماً کرپٹو کرنسی کی صورت میں۔

یہ جعل سازی عموماً ایک ٹیکسٹ میسج یا ڈیٹنگ ایپ جیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر پرائیوٹ میسجنگ ایپس کے بعد بالآخر رقوم کی ادائیگی یا کرپٹو پلیٹ فارم تک پہنچ جاتی ہے۔
