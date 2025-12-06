شاہ رخ خان نے کاجول اور ٹوئنکل کے شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتادی

بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رُخ خان نے بالآخر یہ معمہ حل کر دیا کہ وہ کاجول اور ٹوئنکل کھنہ کے نئے ٹاک شو "ٹو مچ" میں ابھی تک کیوں نظر نہیں آئے۔
شو کے آغاز سے ہی مداح اس بات پر حیران تھے کہ جب سلمان خان، عامر خان، عالیہ بھٹ اور کرن جوہر جیسے بڑے نام شریک ہو چکے ہیں تو شاہ رُخ خان کی غیر موجودگی کی وجہ کیا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے کے ایشین نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے 60 سالہ اداکار نے اپنے روایتی انداز میں سچائی اور مزاح کے ساتھ اس راز سے پردہ اٹھایا۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ اپنی فلم "کنگ" کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور حال ہی میں اُن کے بازو میں بھی چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شو پر نہیں آ سکے۔
شاہ رُخ خان نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے شو میں آنا اچھا لگے گا لیکن شو میں بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے، اور شو کا وہ سیگمنٹ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے۔
انہوں نے کاجول اور ٹوئنکل سے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ وہ شو میں شامل نہیں ہوسکے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنے کے طور پر انہوں نے تمام اقساط دیکھ لی ہیں۔
شاہ رُخ اور کاجول کی دوستی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حال ہی میں دونوں نے لندن میں دل والے دلہنیا لے جائیں گے کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے مشہور پوز کے کانسی کے مجسمے کی بھی رونمائی کی۔