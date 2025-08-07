پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات میں توسیع

اسکولز اب یکم ستمبر کو کھلیں گے، نوٹی فکیش جاری، اسکول اور کالجز ایسوسی ایشن نے توسیع کو مسترد کردیا

اسٹاف رپورٹر August 07, 2025
لاہور:

پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں موسم گرما کی چھٹیوں میں 31 اگست تک توسیع کردی۔

پنجاب حکومت کے محکمہ تعلیم نے اس حوالے سے نوٹی فکیشن جاری کردیا ہے جس کے مطابق اسکولز اب یکم ستمبر کو کھلیں گے، چھٹیوں میں توسیع تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے لیے کی گئی ہے۔

اطلاعات ہیں کہ چھٹیوں میں توسیع کی خبر سامنے آتے ہی بچوں میں خوش کی لہر دوڑ گئی تاہم آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز نے چھٹیوں میں توسیع مسترد کردی ہے۔

اپسما کے صدر نے کہا ہے کہ چھٹیوں میں توسیع ختم کی جائے بصورت دیگر تدریسی نظام بری طرح متاثر ہوگا، موسم بھی ٹھیک ہے سیاسی حالات بھی درست ہیں چھٹی میں توسیع قابل قبول نہیں۔

اسی طرح آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز کالجز ایسوسی ایشن نے بھی توسیع مسترد کر دی اور کہا ہے کہ موسم سرما میں دوبارہ دس سے بارہ چھٹیاں آئیں گی، ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے، ہائی کلاسوں کے لیے صرف 5 ماہ بچیں گے کسی مضمون کا کورس ختم نہیں ہوسکے گا۔
