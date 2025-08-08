جرگہ سربراہ کا سدرہ کو قتل کرنے،لاش دفنانے کا اعتراف

راولپنڈی:
تھانہ پیرودھائی علاقہ فوجی کالونی میں جرگہ کے فیصلہ پر غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی سدرہ بی بی قتل کیس میں نئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تفتیشی ٹیم نے قتل کا فتویٰ جاری کرنیوالے جرگہ کے سربراہ عصمت خان سے واردات میں استعمال کی جانے والی کلاشنکوف گھر سے برآمد کر لی۔
ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کے سدرہ بی بی دوسری شادی کرکے مظفر آباد آزاد کشمیرگئی، وہ ساتھیوں ہمراہ کلاشنکوف لیکر مظفر آباد دوسرے شوہر عثمان کے گھر داخل ہوا،خواتیں اور افراد کو یرغمال بنا کر کمرہ میں چھپی سدرہ کو نکالا، اسلحہ نوک پر راولپنڈی لایا اور اپنے سامنے قتل کرایا، قتل کا فتویٰ میں نے جرگہ میں دیا تھا۔
ملزم نے بیان دیتے کہا کہ اپنے کئے پر سخت شرمندہ ہوں، معاف کر دیا جائے جبکہ اس انکشاف کے بعد تفتیشی ٹیم اسے کڑے پہرے میں اس کے گھرگئی، بند کمرہ کھلوا کر خفیہ چھپائی گئی کلاشنکوف برآمد کرا دی۔
پولیس نے کلاشنکوف قبضہ میں لیکر ملزم کے خلاف غیر قانونی کلاشنکوف رکھنے کے جرم میں بھی نیا مقدمہ درج کر لیا، ملزم عصمت اللہ خان کا مزید جسمانی ریمانڈ بھی ڈیوٹی جج نے دے دیا ہے۔
تفتیشی ٹیم نے ڈیوٹی جج کو بتایا کہ ملزم سے مقتولہ سدرہ بی بی کا چھینا گیا موبائل فون اور مقتولہ کو مظفر آباد سے قتل کرنے کیلئے راولپنڈی لائی جانے والی گاڑی بھی برآمد کرنا ہے۔
ملزم کو دوبارہ اب کل عدالت پیش کیا جائے گا، مقتولہ کا چھینا گیا موبائل فون برآمدگی اور گاڑی برآمدگی کے لئے آج ملزم سے نئی تفتیش شروع کی جارہی ہے۔