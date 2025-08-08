جرگہ سربراہ کا سدرہ کو قتل کرنے،لاش دفنانے کا اعتراف

ملزم کیخلاف غیر قانونی کلاشنکوف رکھنے کے جرم میں نیا مقدمہ درج کرلیا گیا

صالح مغل/قیصر شیرازی August 08, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

تھانہ پیرودھائی علاقہ فوجی کالونی میں جرگہ کے فیصلہ پر غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی سدرہ بی بی قتل کیس میں نئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تفتیشی ٹیم نے قتل کا فتویٰ جاری کرنیوالے جرگہ کے سربراہ عصمت خان سے واردات میں استعمال کی جانے والی کلاشنکوف گھر سے برآمد کر لی۔

ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کے سدرہ بی بی دوسری شادی کرکے مظفر آباد آزاد کشمیرگئی، وہ ساتھیوں ہمراہ کلاشنکوف لیکر مظفر آباد دوسرے شوہر عثمان کے گھر داخل ہوا،خواتیں اور افراد کو یرغمال بنا کر کمرہ میں چھپی سدرہ کو نکالا، اسلحہ نوک پر راولپنڈی لایا اور اپنے سامنے قتل کرایا، قتل کا فتویٰ میں نے جرگہ میں دیا تھا۔ 

ملزم نے بیان دیتے کہا کہ اپنے کئے پر سخت شرمندہ ہوں، معاف کر دیا جائے جبکہ اس انکشاف کے بعد تفتیشی ٹیم اسے کڑے پہرے میں اس کے گھرگئی، بند کمرہ کھلوا کر خفیہ چھپائی گئی کلاشنکوف برآمد کرا دی۔ 

پولیس نے کلاشنکوف قبضہ میں لیکر ملزم کے خلاف غیر قانونی کلاشنکوف رکھنے کے جرم میں بھی نیا مقدمہ درج کر لیا،  ملزم عصمت اللہ خان کا مزید جسمانی ریمانڈ بھی ڈیوٹی جج نے دے دیا ہے۔ 

تفتیشی ٹیم نے ڈیوٹی جج کو بتایا کہ ملزم سے مقتولہ سدرہ بی بی کا چھینا گیا موبائل فون اور مقتولہ کو مظفر آباد سے قتل کرنے کیلئے راولپنڈی لائی جانے والی گاڑی بھی برآمد کرنا ہے۔ 

ملزم کو دوبارہ اب کل عدالت پیش کیا جائے گا، مقتولہ کا چھینا گیا موبائل فون برآمدگی اور گاڑی برآمدگی  کے لئے آج ملزم سے نئی تفتیش شروع کی جارہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت پاک فوج کے ہاتھوں ہونے والی شکست کے سکتے سے باہر نہیں آیا، شرجیل میمن

Express News

بھارتی عوام اور حکومت سے دشمنی نہیں بلکہ پالیسیوں پر اختلاف ہے، وزیر مملکت

Express News

9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید دو مقدمات کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ

Express News

راولپنڈی کے پارک میں جھولے کی کیبل ٹوٹ گئی، بچی سمیت دو زخمی

Express News

حج درخواستوں کا پہلا مرحلہ مکمل، 71 ہزار سے زائد درخواستیں جمع

Express News

پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہئیں، مشیر اطلاعات وزیراعلیٰ کے پی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو