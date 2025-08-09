لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں نمایاں کمی کردی، نوٹی فکیشن جاری

تمام دکانداروں کو اشیا کی سرکاری قیمتوں کی فہرست واضح طور پر آویزاں کرنے کی ہدایت، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ

ویب ڈیسک August 09, 2025
فوٹو فائل

لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے عوام کو ریلیف دینے کیلیے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس کے تحت متعدد اشیا کی قیمتیں کم ہوئیں ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کی ضلعی انتظامیہ اسٹریٹجک حکمت عملی، شہریوں کو ریلیف کی فراہمی میں کامیاب ہوگئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر طلب و رسد میں توازن سے بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔

ضلعی انتظامیہ کی حکمت عملی کی بدولت دال چنا اسپیشل کی قیمت 20 روپے کم ہو کر 275 روپے فی کلو، دال ماش دھلی ہوئی 40 روپے سستی ہوگئی جس کے بعد فی کلو قیمت 410 روپے پر پہنچ گئی۔

اسی طرح دال مونگ کی قیمت میں 60 روپے کی بڑی کمی ہوئی جس کے بعد نئی قیمت 325 روپے، بیسن 30 روپے سستا ہوا اور قیمت 270 روپے فی کلو ہوگئی۔ علاوہ ازیں کالا چنا موٹا 20 روپے کمی سے 260 روپے، سفید چنا کی قیمت میں 15 روپے کمی کے بعد 295 روپے فی کلو ہوگیا۔

 دال مسور، دودھ، مٹن، بیف اور روٹی کی قیمتیں مستحکم رہیں جبکہ چاول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام دکاندار نئی قیمتوں کی فہرست نمایاں جگہ پر آویزاں کریں۔ سید موسیٰ رضان نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے، مقرر کردہ قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔
