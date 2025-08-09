کراچی؛ بینک سے پیسے لے کر نکلنے والے شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے گروہ کے 5 ڈکیت گرفتار

گرفتار ڈاکوؤں نے ابتدائی تفتیش میں شہر کے مختلف علاقوں میں درجنوں وارداتوں کا اعتراف کرلیا ہے، ایس ایچ او ناظم آباد

منور خان August 09, 2025
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

ناظم آباد پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے لوٹ مار اور دکانیں لوٹنے والے ڈاکوؤں کے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایچ او ناظم آباد کامران حیدر نے بتایا کہ خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا 5 رکنی گروہ گرفتار کیا ہے، ملزمان کی شناخت ارشد، جمیل، سعید خان، محمد عثمان اور جہانگیر کے نام سے کی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ڈاکوؤں کا گروہ ڈسٹرکٹ سینٹرل، کورنگی، ملیر اور سائٹ سپر ہائی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بینک سے پیسے لے جانے والے شہریوں کو لوٹنے کے علاوہ دکانوں میں گھس کر بھی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے 3 پستول، 9 ایم ایم پستول، 30 بور کے 2 پستول، 13 گولیاں، نقد رقم، موبائل فونز اور دو موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتار ڈاکوؤں کا گروہ عادی جرائم پیشہ ہے اور ان کا کریمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے اور انہوں ںے ابتدائی تفتیش میں شہر کے مختلف علاقوں میں درجنوں وارداتوں کا اعتراف کرلیا ہے۔

کامران حیدر نے بتایا کہ گرفتار ڈاکو گلشن اقبال، سرجانی، اورنگی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہائشی ہیں اور اس حوالے سے پولیس ان کے گروہ میں شامل دیگر کارندوں کے بارے میں بھی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
