ہم سب کا ’’ نذیر عباسی‘‘

نذیر عباسی کی جدوجہد کے تمام راستوں میں رکاوٹیں بچھا دی گئیں

وارث رضا August 10, 2025
اسے بالکل معلوم نہ تھا کہ سندھ کا بہادر سپوت اورکلہوڑا دور کا جنگجو جنرل ’’ ہوشو شیدی‘‘ کون تھا، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ سندھ کے پسماندہ شہر ٹنڈوالہیار کے شیدی پاڑہ میں اس کے اجداد کیوں آکر آباد ہوئے تھے، وہ بس شیدی پاڑہ میں محلے کے دیگر دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر جب اسکول جانے کی عمر تک پہنچا تو اس کے گھر کی معاشی تنگ دستی اس کے ساتھ ساتھ رہی، وہ پڑھنے کے شوق میں گھر کی معاشی بہتری کے لیے ہر کام کرنے پر راضی ہو جاتا تھا۔

ماں نے چھولے ابال کردیے تو اسکول سے آنے کے بعد وہ ابلے ہوئے چھولوں کا تھال سنبھال کر جب شام کو گھر لوٹتا تو تھکن کے باوجود دوبارہ سے پڑھنے میں جت جاتا تھا اور علم کے حصول میں گھر کے تمام کام کرنے پر راضی ہوجاتا تھا۔ ماں نے پکوڑے بیچنے کے لیے بھیجا تو یہ اس پر بھی بغیر کسی چوں چرا راضی ہوگیا، پڑھنے میں ذہین ہونے کے ناتے وہ جلد اساتذہ میں پہچانا جانے لگا، صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانے اور اسکول کے بعد گھرکی معاشی محرومی میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے وہ چھولے اور پکوڑے بیچنے پر چلا جاتا تھا۔

اسی دوران وہ اکثر چھولے اور پکوڑے دینے والے اخبارات پڑھتا رہتا تھا، پڑھنے کی اس لگن یا شاید اسے شیدی پاڑہ میں رہنے کی بنا ’’ ہوشو شیدی‘‘ کے قصے اور بہادری بہت بھاتی تھی، شیدی اور بہادری کے لفظ کو وہ اپنی زندگی کی عملی تفسیر بنانا چاہتا تھا۔

اسی واسطے وہ ارد گرد کے سیاسی ماحول سے واقف ہوتا رہتا، اس نے علم حاصل کرنے اور اپنے اندر بہادرانہ انداز کا اظہار اپنے ہم عمر بچوں کے حقوق کی آواز اٹھانے سے کیا اور پھر سیاسی شعور کے ادراک کے ساتھ ’’ سندھی بارڑا ‘‘ کے بعد وہ طلبہ حقوق کی تنظیم ایس این ایس ایف کا متحرک رکن ٹہر گیا۔

ٹنڈو الہیار کے شیدی پاڑہ کے اس بالک کی صلاحیتوں کو ’’ نذیر‘‘ بنانے میں کمیونسٹ فکر نے جب اس کے ذہن کے دریچے وا کیے تو وہ مظلوم و مجبور اور تنگ دست عوام کے جمہوری حقوق کی مضبوط آواز بنا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ملک میں جمہوری اور انسانی حقوق کی جدوجہد کو پہلے ہی ضیائی مارشل لا نے تہہ تیغ کردیا تھا، اب وہ جنرل زاد کمیونسٹ فکر کی سوچ کے نذیر عباسی کے خاتمے سے کم پر رضامند نہ تھے۔ گلی گلی نذیر عباسی کی تلاش کی گئی۔

نذیر عباسی کی جدوجہد کے تمام راستوں میں رکاوٹیں بچھا دی گئیں، مگر شیدی پاڑے کا نذیر عباسی ہوشو شیدی کی طرح بے خوف و خطر کمیونسٹ آدرش کو عام عوام تک پہنچانے میں جتا رہا، وہ ملنگانہ وار ہر طریقے سے عوام تک پہنچ کر کمیونسٹ جدوجہد کے لیے عوام کو جوڑتا رہا، سیاسی تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ کمیونسٹ آدرش کی سچائی سے نذیر عباسی منکر نہ ہوا اور آخرکار کمیونسٹ نظریے کا یہ شیدی آمر جنرل ضیا کے قہر کا نشانہ بنا کر عقوبت خانے میں 8 اگست کی شب قتل کردیا گیا۔

یہ 1980 کی دہائی کے دلسوز واقعے کا عکس ہے، جہاں چند سال پہلے یہاں کی منتخب حکومت کو ایک آمرانہ مزاج رکھنے والے آمر جنرل ضیا نے آئین اور قانون کو تار تار کر کے عوامی رائے پر نظریہ ضرورت کی آڑ میں غیر آئینی طور پر ملک کے وزیراعظم کو تختہ دار پر پھانسی دے کر فاتحانہ انداز سے 90 روز کے انتخابات کروانے کے وعدے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ 

ہر جا مذہبی تنگ نظری کو کھلے عام بیچا جا رہا تھا، ہر طرف غیر آئینی مارشل لا کے مہیب سناٹوں کا چلن عام تھا، آج کی ملکی صورتحال میں بھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ ملک کے سونا اگلتے معدنی ذرایع کو امریکی سامراج کے حوالے کر کے دوبارہ ’’ افغان جہاد‘‘ کی یاد تازہ کی جارہی ہے، لیکن کوئی بھی نذیر عباسی کے کمیونسٹ آدرش کی لاج رکھنے والا نظر نہیں آرہا۔

یاد رہے کہ ہوشو شیدی کی بہادری کو عملی شکل دینے والا کمیونسٹ آدرش کا پالنہار نذیر عباسی، آج پھر اپنی بھٹکتی روح کے ساتھ ٹنڈو الہیار کے شیدی پاڑہ میں کھڑا ان گلیوں اور ان پسے ہوئے طبقات کو بے آسرا دیکھ رہا ہے جن کے لیے ’’ نذیر‘‘ سولی پر فاخرانہ انداز سے چڑھا۔ نذیر عباسی آج اپنے بچپن کے شیدی پاڑہ میں بہت اداس و غمگین ہے، وہ تو کمیونسٹ آدرش کا دم بھرنے والے، اس کی یاد میں جلسے، سیمینار اور کانفرنس کرنے والے اور اس کی تصویر کے اسٹیٹس ڈال کر خود کے ساتھ مظلوم و محکوم عوام کو دھوکا دینے والوں پر رو بھی نہیں سکتا ہے۔

نذیر عباسی جانتا ہے کہ اس کی برسی سے کوئی اپنی ساکھ، کوئی اپنی نام نہاد دانشوری اور کوئی اپنی کھوکھلی نظریاتی سیاست کو جھوٹا سہارا دے کر عوام کو سبز باغ دکھا رہا ہے۔

نذیر عباسی بخوبی واقف ہے کہ کمیونسٹ آدرش کا دم بھرنے والے ہی آج کی نظریاتی کمیونسٹ سیاست کے وہ مجرم ہیں جو عوام کی جمہوری آزادی اور عوام کی غیر طبقاتی فکر کی کمیونسٹ پارٹی کو نہ منظم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی طبقاتی جدوجہد کی وہ دشواریاں جھیلنا چاہتے ہیں جو ہوشو شیدی سے  لے کر حسن ناصر اور میں نے یا دوستوں نے جھیلیں۔ 

نذیر عباسی کو افسوس ہے کہ اسے رسم اور پوجا پاٹ یا مفادات کا وہ بت بنا دیا گیا ہے، جن بتوں کو پاش پاش کرنے میں نذیر نے خود سے موت کا انتخاب کیا، اسے علم ہے کہ کسی کی قربانی پر کسی کو خراج پیش کرنے سے بہتر ہے کہ یہ جانا اور سوچا جائے کہ مظلوم طبقات کی نجات عہد جدید میں کمیونسٹ طبقہ اور ’’ایک کمیونسٹ‘‘ پارٹی کیسے کرسکتی ہے؟
