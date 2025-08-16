مہمند میں ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ، ابتدائی رپورٹ میں حادثے کی وجوہات سامنے آگئیں

بورڈ آف ائیر سیفٹی انویسٹی گیشن کی ٹیم نے ضلع مہمند کا دورہ کیا

ویب ڈیسک August 16, 2025
فوٹو: اسکرین شاٹ
پشاور:

خیبرپختونخوا کی صوبائی حکومت کے ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر کے ضلع مہمند میں کریش ہونے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی خصوصی ٹیم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بورڈ آف ائیر سیفٹی انویسٹی گیشن کی ٹیم نے ضلع مہمند کا دورہ کیا، انوسٹی گیشن ٹیم تین گھنٹے کی مسافت پر واقع پہاڑی علاقے میں جائے وقوع پر پہنچی، ہیلی کاپٹر حادثے کا بلیک باکس، اہم شواہد کے لیے ڈرون کیمروں کی مدد لی گئی۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق مہمند کی تحصیل پنڈیالی میں دھند اور خراب موسم کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔

رپورٹ کے مطابق پہاڑی علاقہ شدید دھند اور بادلوں کی لپیٹ میں تھا، جائے وقوعہ پر واقع پہاڑ ساڑھے سات سے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر ہیں۔

خیال رہے کہ حادثے کا شکار صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر باجوڑ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے لیے جا رہا تھا کہ 12 بجے کے بعد ہیلی کاپٹر کا رابطہ نہیں ہوا اور ساڑھے تین بجے مہمند انتظامیہ کو حادثے سے متعلق رپورٹ ملی۔

ہیلی کاپٹر حادثہ کے شہدا کی نماز جنازہ 

مہمند میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے دو پائلٹس سمیت دیگر کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کردی گئی۔

نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاورمیں ادا کی گئی، نمازجنازہ میں سول اورعسکری حکام نے شرکت کی۔
