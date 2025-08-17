چین؛ 12 ویں عالمی گیمز 2025 رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر

عالمی گیمز میں 110سے زائد ممالک اور مختلف خطوں کے 4 ہزارکے لگ بھگ کھلاڑیوں نے 34 کھیلوں کے 256 ایونٹس میں حصہ لیا

زبیر نذیر خان August 17, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
CHENGDU:

چین میں منعقد 12 ویں عالمی گیمز2025 میزبان کی بالادستی اور رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئیں۔

چین کے شہر چینگ ڈو کے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں عالمی گیمز 2025 کی رنگا رنگ اختتامی  تقریب منعقد ہوئی اور اگلے عالمی گیمز2029 میں جرمنی کے شہر کارل شروہے میں ہوں گے۔

پہلی مرتبہ چین کی میزبانی میں منعقدہ عالمی گیمز میں 110سے زائد ممالک اور مختلف خطوں کے 4 ہزارکے لگ بھگ کھلاڑیوں نے 34 کھیلوں کے 256 ایونٹس میں حصہ لیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ 83 ممالک اور خطوں کے کھلاڑی پوڈیم تک پہنچے۔

عالمی گیمز کے ایونٹس 27 مختلف مقامات پر منعقد ہوئے اور اس میں سب سے بڑا دستہ چین کا تھا، 489 رکنی میزبان دستہ کے 321 کھلاڑیوں نے 28 کھیلوں کے ایونٹس میں اپنی سبقت دکھائی۔

چین نے مجموعی طورپر 64 میڈلز کے ساتھ عالمی گیمز جیت لیا، ان میں 36 گولڈ، 17 سلور اور 11 برانزمیڈلز شامل ہیں،45 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پانے والے جرمنی نے 17 گولڈ14 سلور اور اتنے ہی برانزمیڈلز حاصل کیے، یوکرین 44 میڈلز کے ساتھ  تیسری پوزیشن پانے میں کامیاب رہا، جس نے 16 گولڈ، 14 سلور اور اتنے ہی برانز میڈلز جیتے، اٹلی چوتھے، فرانس 5 ویں اور امریکا چھٹے نمبر پر رہا۔

اسی طرح آرمینیا، اروبا، نمیبیا، برمودا اور مونٹی نیگرو نے پہلی مرتبہ میڈلز جیتنے، ڈریگن بوٹ ریسنگ، پیرا جوجِتسو اور اسپیڈ کلائمبنگ کے فور لین اور ریلے فارمیٹس نے گیمز میں ڈیبیو کیا اور گیمز میں پہلی بار پیرا ایتھلیٹس کو بھی شامل کیا گیا۔

پاکستان نے اسکواش اور اسنوکر میں شرکت کی، تاہم عالمی اسنوکر چیمپئین محمد آصف، عالمی انڈر23 اسکواش چیمپئین نور زمان اور سابق قومی چیمپئین ناصر اقبال خاطرخواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔

عالمی گیمز کی خوبصورت رنگا رنگ اختتامی تقریب میں فنکاروں اور گلوکاروں نے شان دار پرفارمنس پیش کی اور انٹرنیشنل  ورلڈ گیمز ایسوسی ایشن نے چین کی پرتپاک مہمان نوازی پر اظہار تشکر کیا اور آخر میں دلکش آتش بازی نے شرکا کے دل موہ لیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

بارش میں گھنٹوں گھر کی بجلی غائب، سرفراز احمد نے ’کے الیکٹرک‘ کو کیا کہا؟

Express News

آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ایڈم زیمپا مشکل میں آگئے

Express News

کراچی: سکندر بخت پانی میں پھنس گئے، گھر جانے کیلئے کشتی منگوانی پڑگئی

Express News

سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ، قومی اسکواڈ دبئی پہنچ گیا

Express News

آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، کیشو مہاراج دوبارہ نمبر ون بولر بن گئے

Express News

سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو