’’بابر اعظم کو واپس لاؤ‘‘

ایک میچ کی بنیاد پر آپ ساری زندگی تو کسی کو کرکٹ نہیں کھلا سکتے

سلیم خالق August 18, 2025
facebook whatsup
کراچی:

’’تمہیں جنریشن زی کا تو علم ہوگا، ان میں سے جو نوجوان کرکٹ کو پسند کرتے ہیں انھیں بیشتر کھلاڑیوں بشمول رضوان، شاہین،حسن علی، نواز یا حارث اچھے نہیں لگتے،پاکستان ٹیم کا ایک ہی سپراسٹار ہے بابر اعظم اور اسے تم لوگوں نے باہر کیا ہوا ہے، اس طرح کیسے دوبارہ کھیل کی قوت بن پاؤ گے‘‘

بیرون ملک مقیم ایک سابق کرکٹر نے جب مجھ سے یہ باتیں کیں تو میں ان پر سنجیدگی سے غور پر مجبور ہو گیا کیونکہ وہ کرکٹ کے معاملات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ دنیا بھر میں کھیل کو پسند کرنے والوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔

جب میں نے انھیں یاد دلایا کہ بابر اعظم تو 2 سال سے کوئی سنچری ہی نہیں بنا پائے اور ایسا لگتا ہے کہ اب شاید اپنے کیریئر کا عروج دیکھ چکے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ ’’ بابر کی جگہ جس کھلاڑی کو منتخب کیا گیا کیا اس کا نام برائن لارا یا سر ڈان بریڈمین ہے؟ پاکستان میں حالیہ کچھ برسوں میں کوئی ایسا کرکٹر نہیں جیسا بابر ہے، بدقسمتی سے پاکستانی خود ہی اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں۔ 

پی سی بی کو چاہیے تھا کہ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا لیکن ان آؤٹ کر کے سارا اعتماد ہی ختم کر دیا، یقین کرو لوگ اب پاکستان کے میچز نہیں دیکھتے، ان کی دلچسپی ہر گذرتے دن کم ہوتی جا رہی ہے، وہ تو بھلا ہو فخرزمان، صائم ایوب اور اب حسن نواز کا کہ ان کی وجہ سے تھوڑے بہت نوجوان اب بھی کھیل کی جانب راغب ہیں ورنہ تو اور بْرا حال ہو۔ 

اب تو وہ وقت آ گیا کہ ٹیل اینڈرز کو آؤٹ کر کے بولرز ایسے پوز کرتے ہیں جیسے ویراٹ کوہلی کی وکٹ لے لی،پھر وہی خوشیاں منانے والا پوز سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے‘‘

بابر کا بھی تو قصور ہے، انھوں نے اپنے کھیل کے بجائے کپتانی اور سیاست پر توجہ دی،کوہلی کی طرح وہ بھی قیادت چھوڑ کر بیٹنگ کا سوچتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، ان کے اردگرد گھومنے والے لوگ بھی مفاد پرست ہیں جنھوں نے ہمیشہ بابر کو استعمال کیا اور ان کا فائدہ اٹھایا‘‘۔

میری بات سن کر ان سابق کرکٹر نے جواب دیا کہ ’’ میں اس سے متفق ہوں، بابر کو واقعی کپتانی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا لیکن اس کی درست رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ ایجنٹ وغیرہ تو اپنے نوٹ کھرے کرتے ہیں، انھیں کسی کی پروا نہیں ہوتی، پی سی بی کو چاہیے کہ اپنی برانڈ کی حفاظت کرے اور کسی غیرملکی کنسلٹنٹ کو بابر کے ساتھ رکھے جو ان کا امیج اور بہتر بنائے‘‘

امیج یا کھیل؟ میں نے جب یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ ’’ بابر کے کھیل میں کوئی خامی نہیں، وہ اب بھی دنیا کے بہترین بیٹرز میں شامل ہے، مسئلہ دماغ کا ہے، تم لوگوں نے اس کا سارا اعتماد ہی ختم کر دیا، اب وہ بیچارہ ڈرا سہما رہتا ہے کہ جلدی آؤٹ ہو گیا تو ون ڈے سے بھی باہر ہو جائے گا، نہ صرف پاکستان بلکہ امریکی، بھارتی ،آسٹریلوی سمیت دنیا بھر کے شائقین بابر سے محبت کرتے ہیں،اس کی قدر کرنی چاہیے، میں خود بورڈ حکام کو اس حوالے سے میسج بھیجوں گا‘‘

بھیج دیں میسج کوئی فائدہ نہیں ہوگا پی سی بی والے بھی اس معاملے میں سلمان خان بن جاتے ہیں کہ ایک بار جو فیصلہ کرلیا اس کے بعد میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا، میری یہ بات سن کر انھوں نے کہا ’’ پہلی بات یہ کہ سلمان نے فیصلہ نہیں کمٹمنٹ کہا تھا دوسری بات فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہاں کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا کہ آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کوئی بات پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، اگر سلیکٹرز سے غلطی ہو گئی تو اسے ٹھیک کر کے بابر کو واپس لے آئیں، ورنہ بھارت کو کیسے ہراؤ گے‘‘

ویسے ہم تو بابر کی موجودگی میں بھی گذشتہ چند میچز میں بھارت کو شکست نہیں دے سکے تھے، اب بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آ گئے تو جیت جائیں گے،میری یہ بات سن کر وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگے کہ ’’ پاکستان نے 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں جب بھارت کو10وکٹ سے ہرایا تب تم نے اور میں نے 150 رنز کی شراکت بنائی تھی ناں‘‘

میں نے جواب دیا اس ایک میچ کی بنیاد پر آپ ساری زندگی تو کسی کو کرکٹ نہیں کھلا سکتے، یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ’’بابر سے اچھا کوئی اور بیٹر لے آؤ پھر شوق سے اسے نہ کھلانا،میری بات لکھ لو پاک بھارت میچز میں اب پہلے جیسی دلچسپی نہیں رہے گی، ٹی وی رائٹس سے پیسے آنے والی بات بھی جلد ختم ہو جائے گی، آپ کو ٹیم میں اسٹارز کی ضرورت ہوتی ہے جو پرفارم بھی کریں، پاکستان کو تو اپنے سب سے بڑے اسٹار کی کوئی قدر نہیں ہے، بابر کو اس حال تک پہنچانے میں سابق کرکٹرز، میڈیا ، بورڈ سب کا کردار ہے، اس پر اتنی تنقید کی کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا، اب وہ اپنی بیٹنگ کے دوران اسٹرائیک ریٹ کا ہی سوچتا رہتا ہو گا‘‘۔

 آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ بابر کو کنگ بھی تو انہی سابق کرکٹرز، میڈیا ، سوشل میڈیا اور فینز نے بنایا لیکن اب ان کی پرفارمنس ہی نہیں تو کیسے سپورٹ کرتے رہیں گے؟ اس پر انھوں نے جواب دیا کہ ’’ سب چڑھتے سورج کے بچاری ہوتے ہیں، پہلے بابر پرفارم کر رہا تھا تو اس کی تعریفیں کرتے رہے، اب ڈس اون کر دیا، اچھے وقت میں کسی کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جب کوئی مشکل دور سے گذر رہا ہو تب اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ جلد پھر سے درست ٹریک پر آ جاتا ہے، دوسروں کو چھوڑو کم از کم تم تو بابر کو سپورٹ کرو،اسے ٹیم میں واپس آنا چاہیے‘‘

یہ کہہ کر انھوں نے فون بند کردیا، گوکہ ان کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق نہیں البتہ یہ سچ ہے کہ اس وقت ٹیم میں بابر جیسا کوئی بیٹر موجود نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سلیکٹرز کو بابر کو ٹیم میں دوبارہ واپس لانا چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔

(نوٹ: آپ ٹویٹر پر مجھے @saleemkhaliq پر فالو کر سکتے ہیں)
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

بارش میں گھنٹوں گھر کی بجلی غائب، سرفراز احمد نے ’کے الیکٹرک‘ کو کیا کہا؟

Express News

آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ایڈم زیمپا مشکل میں آگئے

Express News

کراچی: سکندر بخت پانی میں پھنس گئے، گھر جانے کیلئے کشتی منگوانی پڑگئی

Express News

سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ، قومی اسکواڈ دبئی پہنچ گیا

Express News

آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، کیشو مہاراج دوبارہ نمبر ون بولر بن گئے

Express News

سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو