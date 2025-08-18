اسلام آباد:
او جی ڈی سی ایل نے بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں گیس کا بڑا جھل مگسی ڈویلپمنٹ پراجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔
ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق منصوبہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر فاسٹ ٹریک بنیادوں پر مکمل ہوا۔
جھل مگسی پراجیکٹ سے 14 ملین معکب فٹ یومیہ گیس اور 45 بیرل یومیہ کنڈنسیٹ کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ جھل مگسی سے حاصل ہونے والی گیس کو ایس ایس جی سی ایل کی مین پائپ لائن کے نیٹ ورک میں شامل کر دیا گیا۔
او جی ڈی سی ایل نے یہ منصوبہ فروری 2024 میں گورنمنٹ کے مراعاتی پیکیج کی منظوری کے بعد شروع کیا تھا۔ منصوبے میں او جی ڈی سی ایل بطور اپریٹر 56 فیصد، پی او ایل 24 فیصد اور جی ایچ پی ایل 20 فیصد کی شراکت دار ہیں۔
ترجمان کے مطابق او جی ڈی سی ایل نے سی ایس آر فنڈ سے جھل مگسی میں اسکول، ہیلتھ کیئر سہولت مراکز اور کم آمدنی بے گھر لوگوں کے لیے 84 ماڈل مکانات تعمیر کیے۔ او جی ڈی سی ایل کی طرف سے بلوچستان کے مقامی نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس اور نیووٹیک کے ذریعے فنی تربیت کے مواقع فراہم کیے گئے۔
او جی ڈی سی ایل نے صحت کی سہولتوں کے لیے ایمبولینسز، فری آئی کیمپس اور 800 خاندانوں کو راشن بیگز تقسیم کیے جبکہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے 2 آر او پلانٹس اور بے شمار واٹر ٹینکس بھی نصب کیے۔
او جی ڈی سی ایل بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں سی ایس آر کے دیگر بیشمار منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے۔