جھل مگسی میں گیس کا بڑا منصوبہ مکمل، مین پائپ لائن سے بھی منسلک

او جی ڈی سی ایل نے منصوبہ فروری 2024 میں گورنمنٹ کے مراعاتی پیکیج کی منظوری کے بعد شروع کیا تھا

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

او جی ڈی سی ایل نے بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں گیس کا بڑا جھل مگسی ڈویلپمنٹ پراجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔

ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق منصوبہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر فاسٹ ٹریک بنیادوں پر مکمل ہوا۔

جھل مگسی پراجیکٹ سے 14 ملین معکب فٹ یومیہ گیس اور 45 بیرل یومیہ کنڈنسیٹ کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ جھل مگسی سے حاصل ہونے والی گیس کو ایس ایس جی سی ایل کی مین پائپ لائن کے نیٹ ورک میں شامل کر دیا گیا۔

او جی ڈی سی ایل نے یہ منصوبہ فروری 2024 میں گورنمنٹ کے مراعاتی پیکیج کی منظوری کے بعد شروع کیا تھا۔ منصوبے میں او جی ڈی سی ایل بطور اپریٹر 56 فیصد، پی او ایل 24 فیصد اور جی ایچ پی ایل 20 فیصد کی شراکت دار ہیں۔

ترجمان کے مطابق او جی ڈی سی ایل نے سی ایس آر فنڈ سے جھل مگسی میں اسکول، ہیلتھ کیئر سہولت مراکز اور کم آمدنی بے گھر لوگوں کے لیے 84 ماڈل مکانات تعمیر کیے۔ او جی ڈی سی ایل کی طرف سے بلوچستان کے مقامی نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس اور نیووٹیک کے ذریعے فنی تربیت کے مواقع فراہم کیے گئے۔

او جی ڈی سی ایل نے صحت کی سہولتوں کے لیے ایمبولینسز، فری آئی کیمپس اور 800 خاندانوں کو راشن بیگز تقسیم کیے جبکہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے 2 آر او پلانٹس اور بے شمار واٹر ٹینکس بھی نصب کیے۔

او جی ڈی سی ایل بلوچستان کے ضلع جھل مگسی میں سی ایس آر کے دیگر بیشمار منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل کیلئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل

Express News

عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

Express News

اسٹیٹ بینک بورڈ سے سیکریٹری خزانہ کو نکالا جائے، آئی ایم ایف

Express News

پنجاب میں کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی، سندھ میں بہتری

Express News

زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو