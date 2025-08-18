کراچی: را کیلئے کام کرنے والا ملزم 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے

ملزم ارسلان کیخلاف مقدمے کی سماعت سینٹرل جیل میں خصوصی عدالت کے روبرو ہوئی

کورٹ رپورٹر August 18, 2025
facebook whatsup
کراچی:

انسداد دہشتگری کی منتظم عدالت نے ٹیرر فنانسنگ اور سہولتکاری کے مقدمے میں بھارتی خفیہ ایجنسی (را) کے لیے کام کرنے والے گرفتار ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کردیا۔

کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشت گردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو ٹیرر فنانسنگ اور سہولتکاری کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سی ٹی ڈی نے بھارتی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے ایک اور ملزم ارسلان کو پیش کردیا۔

سی ٹی ڈی افسر ایاز نے بتایا کہ ملزم ارسلان کو گرفتار ملزمان کی نشادہی پر حراست میں لیا گیا۔ ملزم پر دیگر گرفتار ملزمان کی سہولت کاری اور رقم پہنچانے کا الزام ہے، ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے ریمانڈ دیا جائے۔

عدالت نے ملزم ارسلان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔

تفتیشی افسر کے مطابق ملزم عمیر نے جے آئی ٹی کے سامنے عبد الرحمان عرف رضا اللہ کے قتل کا انکشاف کیا ہے۔ ملزم نے اپنے کزن محمد سلمان عرف بھالو بھارتی شہری سنجے سنجیو کمار عرف فوجی (RAW) کی ایما پر قتل کیا۔

عبد الرحمان عرف رضا اللہ کو سندھ کے شہر ماتلی میں ٹارگٹ کیا گیا۔ ارسلان نامی شخص نے قتل سے پہلے اور بعد میں رقوم کی ترسیل کی۔

قتل میں استعمال ہونے والے اسلحہ کی فراہمی ملزم عمیر نے کی۔ 32 سے 33 لاکھ روپے محمد سلمان اور فہد نصیر کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔ ملزم اور دیگر ساتھیوں کیخلاف سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو