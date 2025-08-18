’لیتھیئم میٹل بیٹری‘ کی ٹیکنالوجی میں اہم پیشرف

تیار کی گئی نئی بیٹری ٹیسلا کے الیکٹرک وہیکل کی جدید ترین بیٹری سے دُگنی مقدار میں توانائی ذخیرہ کر سکتی ہے

ویب ڈیسک August 18, 2025
چینی سائنس دانوں نے ایک جدید لیتھیئم میٹل بیٹری تیار کی ہے جو ٹیسلا کے الیکٹرک وہیکل کی جدید ترین بیٹری سے دُگنی مقدار میں توانائی ذخیرہ کر سکتی ہے۔

چین کی ٹیانجِن یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے بنائی گئی بیٹری 600 واٹ فی کلو گرام سے زیادہ انرجی ڈینسٹی رکھتی ہے۔

انرجی ڈینسٹی (فی یونٹ ماس میں ذخیرہ ہونے والی توانائی کی مقدار) یہ بتاتی ہے کہ ڈیوائس میں کتنی توانائی ذخیرہ ہے۔ بیٹری کی انرجی ڈینسٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا سائز اور وزن اتنا ہی کم اور  ہلکاہو سکتا ہے۔

لیتھیئم میٹل بیٹریاں روایتی لیتھیئم آئن بیٹریوں کے مقابلے میں زیادہ انرجی ڈینسٹی کی حامل جانی جاتی ہیں اور ان کو اگلی جنریشن کا ایک مؤثر حل سمجھا جاتا ہے۔

تازہ ترین بیٹری کی گنجائش ٹیسلا سیلز کے 300 واٹ-آور فی کلو گرام سے دُگنی اور بی وائی ڈی بلیڈ کے 150 واٹ-آور فی کلو گرام سے کہیں زیادہ ہے۔
