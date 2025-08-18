لاہور؛ لڑکی کو شادی کا جھانسہ دیکر زیادتی کا نشانہ بنانے اور خاتوں کو ہراساں کرنیوالے ملزمان گرفتار

دو واقعات لاہور کے علاقوں گلبرگ اور ساندہ میں پیش آئے، ملزمان کے خلاف مقدمات درج

اسٹاف رپورٹر August 18, 2025
لاہور:

صوبائی دارالحکومت میں خواتین سے زیادتی اور جنسی ہراسانی کے واقعات بڑھنے لگے، ساندہ اور گلبرگ پولیس نے خواتین سے زیادتی اور ہراسگی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس خان کے مطابق گلبرگ پولیس نے شادی کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی اور نازیبا وڈیوز بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا، ملزم نے دھوکے سے لڑکی کا فون نمبر حاصل کرکے اس سے دوستی کی۔

ایس ایچ او گلبرگ کے مطابق ملزم نے 7 ماہ قبل شادی کا جھانسہ دے کر لڑکی سے زیادتی کی وڈیوز بھی بنائی، ملزم اہل خانہ اور متاثرہ لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا،  ملزم عبدالرحمن کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے۔

اسی طرح ساندہ پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم چاند عرف رانا چن کو گرفتار کرلیا، ملزم منزہ بی بی سے چھیڑ چھاڑ کرتا اور اسے  ہراساں کرتا تھا۔

ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر نے بتایا کہ ملزم خاتون سے ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا۔

متعلقہ ایس ایچ او شرجیل نے کہا ہے کہ ساندہ پولیس نے منزہ بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم  کو گرفتار کرلیا ہے، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔
