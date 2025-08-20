75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا

جیانگ نے سوشل میڈیا پر ایک اے آئی جنریٹڈ ڈیجیٹل لڑکی سے رابطہ کیا

ویب ڈیسک August 20, 2025
حال ہی میں چین میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک 75 سالہ بزرگ شخص، جیانگ اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوکر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔

جیانگ نے اپنی بیوی سے طلاق لینے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ مکمل طور پر اپنی "AI محبوبہ" کے ساتھ وقت گزار سکے۔

جیانگ نے سوشل میڈیا پر ایک اے آئی جنریٹڈ ڈیجیٹل لڑکی سے رابطہ کیا۔ اگرچہ اس کے چہرے کی حرکات اور لبوں کی ہم آہنگی واضح طور پر مصنوعی تھی، لیکن جیانگ فوری طور پر اس سے متاثر ہو گیا۔

جیانگ کو واقعی محسوس ہوا کہ یہ اے آئی لڑکی اس سے وابستہ ہے اور اس کے پیغامات جیانگ کے جذبات کو چھونے لگے جس نے اس کے حقیقی ازدواجی بندھن کو کمزور کر دیا۔

جب بیوی نے جیانگ کی آن لائن مصروفیت پر تشویش کا اظہار کیا، تو جیانگ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم، ان کے بالغ بچوں نے فوری طور پر مداخلت کی اور انہیں حقیقت سے روشناس کروایا کہ ان کی "محبوبہ" حقیقت میں ایک تخلیقی مصنوعی ذہانت ہے۔

ماہرین نے اس واقعے کی روشنی میں خبردار کیا ہے کہ اے آئی-بنیاد پر جذباتی وابستگیاں، خاص طور پر بزرگ افراد میں، نفسیاتی اور معاشی بحران کا باعث بن سکتی ہیں۔ ایسے ورچوئل تعلقات اصل انسانی رشتوں کا متبادل نہیں ہیں۔
