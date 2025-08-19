بلاک بسٹر فلم ’تھری ایڈیٹس‘ کے نامور اداکار چل بسے

انہوں نے 44 سال کی عمر میں شوبز میں قدم رکھا اور تقریباً 125 فلموں میں کام کیا

ویب ڈیسک August 19, 2025
بھارتی شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار اچیوٹ پوتدار انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 91 سال کے تھے۔ 

ان کے انتقال کی وجہ ابھی تصدیق شدہ طور پر پیش نہیں کی گئی، البتہ رپورٹس میں عمر سے متعلق پیچیدگیوں کا ذکر ہے۔ 

پوتدار نے 44 سال کی عمر میں شوبز میں قدم رکھا اور تقریباً 125 فلموں میں کام کیا، علاوہ ازیں 100 سے زائد ٹی وی سیریلوں میں نمایاں رہے۔

عامر خان کی بلاک بسٹر فلم ’تھری ایڈیٹس‘ میں ان کی اداکاری خاص طور پر یادگار رہی، جس میں ایک پروفیسر کے کردار میں انہوں نے آئیکونک جملہ "کہنا کیا چاہتے ہو؟" ادا کیا، جو کافی مقبول ہوا اور میمز میں بدل گیا۔  

اپنے شوبز کیریئر سے پہلے پوتدار نے انڈین آرمی میں بطور کیپٹن خدمات انجام دیں، بعد ازاں Indian Oil میں تقریباً 25 سال ملازم رہے اور ریوہ (MP) میں پروفیسر بھی رہے۔ 

ان کی آخری رسومات 19 اگست 2025 کو ٹھانے میں ادا کی جائیں گی۔


 
