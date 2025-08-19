این ڈی ایم اے نے سندھ میں شدید بارش اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری کردی

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے ) نے سندھ میں شدید بارش اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔
این ڈی ایم کے مطابق سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔
کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، حیدرآباد، نوابشاہ، دادو، خیرپور، سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد اور کشمور متاثر ہو سکتے ہیں۔
این ڈی ایم اے کے مطابق بارش کا یہ سپیل اگلے دو سے تین دن تک جاری رہنے کا امکان ہے اور یہ شدید موسم سندھ کے مختلف حصوں میں اچانک سیلاب کا باعث بن سکتا ہے۔کراچی، حیدرآباد اور دیگر ساحلی علاقوں، خاص طور پر نشیبی اور ناقص نکاسی والے مقامات پر شہری سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
این ڈی ایم اے نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں سے دور رہیں۔ نکاسی آب یقینی بنائیں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں۔