کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد شہر بھر میں اربن فلڈنگ آنے سے روڈ تالاب میں تبدیل ہوگئے جب کہ اس دوران سیلابی صورتحال کی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔
گزشتہ روز مون سون کے طاقتور سسٹم کے زیر اثر کراچی میں موسلادھار بارش ہوئی، جس کے سبب مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوگئی جب کہ دیواریں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہوگئے تھے۔
شدید بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈ کی صورتحال بن گئی اور سوشل میڈیا پر شہر بھر کی ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔
بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی اور گاڑیاں گھنٹوں تک پھنسی رہیں جب کہ دفاتر جانے والے افراد کو گھر واپس ہونے میں بھی مشکلات پیش آئیں۔
موسلا دھار بارش کے دوران بینک کی کیش وین پانی کے درمیان جام ہوگئی جس کے بعد سیکیورٹی گارڈز نے لاکھوں روپے کندھوں پر اٹھا کر بینک میں منتقل کیے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔