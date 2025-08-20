صرف اے سی نہیں، پنکھا بھی چلائیں! ماہرین نے بجلی کے بل کم کرنے کا راز بتا دیا

یہ طریقہ کار نہ صرف بجلی کے بل کو کم کرتا ہے بلکہ بجلی کے نظام پر بوجھ بھی گھٹاتا ہے

ویب ڈیسک August 20, 2025
گرمیوں میں ٹھنڈک کے لیے صرف ایئرکنڈیشنر پر انحصار کرنے کے بجائے اگر ساتھ میں سیلنگ فین بھی چلایا جائے تو نہ صرف ماحول زیادہ آرام دہ ہوتا ہے بلکہ توانائی کے اخراجات میں بھی کمی آتی ہے۔

امریکی محکمہ توانائی کے مطابق، سیلنگ فین چلانے سے کمرے کا درجہ حرارت کم نہیں ہوتا لیکن اس سے ہوا کا بہاؤ بڑھنے کے باعث انسان خود کو 4 ڈگری تک ٹھنڈا محسوس کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایئرکنڈیشنر کی ٹمپریچر سیٹنگ بڑھا کر بجلی کی کھپت کم کی جا سکتی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر بار جب آپ اے سی چلائیں تو اس کے ساتھ پنکھا بھی آن کریں، کیونکہ اس سے خاطر خواہ توانائی بچت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف بجلی کے بل کو کم کرتا ہے بلکہ بجلی کے نظام پر بوجھ بھی گھٹاتا ہے۔

تحقیق کے مطابق سیلنگ فین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کمرے میں یکساں ٹھنڈک فراہم کرتا ہے اور ہوا کو مؤثر طریقے سے گردش میں رکھتا ہے، جو کہ خاص طور پر اُن گھروں کے لیے ضروری ہے جہاں مرکزی ایئرکنڈیشنر یا فلور وینٹس سے ٹھنڈک یکساں طور پر تقسیم نہیں ہو پاتی۔

البتہ، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ دیر تک پنکھے کے نیچے رہنے سے آنکھوں یا ناک کی خشکی جیسی معمولی مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں۔ اسی لیے ضرورت کے مطابق پنکھے کی رفتار ایڈجسٹ کرنا بہتر ہے۔

 
