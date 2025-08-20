صوابی میں بارشوں کے سبب مکانات گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہوگئی

40 میں سے 15 مکانات مکمل تباہ، 25 کو جزوی نقصان،لاشیں نکالنے کا آپریشن مکمل، 29 میتوں کی تدفین

اسٹاف رپورٹر August 20, 2025
facebook whatsup
پشاور:

صوابی کے دشوار گزار پہاڑی علاقے گدون امازئی میں کلاوڈ برسٹ، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات کے سبب جاں بحق افراد کی تعداد 42 تک پہنچ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صوابی کے علاقے گدون امازئی میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے، بارش کے سبب گرنے والے مکانات کے ملبے سے تمام لاشیں نکال لی گئیں اور آپریشن مکمل کرنے کا اعلان کردیا گیا۔

گاؤں دالوڑی بالا میں مجموعی طور پر 37 افراد مکانات کے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ صوابی میں ٹوٹل 40 میں سے 15 مکانات مکمل طور تباہ ہوچکے ہیں 25 کو جزوی نقصان پہنچا ہے اور آج تیسرے دن بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔

دالوڑی بالا میں 18 افراد کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کردیا گیا، مجموعی طور پر 29 لاشیں دالوڑی بالا میں دفنا دی گئی ہیں۔ چار لاشیں جن میں دو خواتین اور ان کے دو بچے شامل تھے انہیں گاؤں سرکوئی پایاں میں سپردِ خاک کیا گیا۔

آپریشن مکمل ہونے کا اعلان، صوابی میں ہلاکتیں 42 ہوئیں، اسسٹنٹ کمشنر

ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صوابی نے لاشیں نکالنے کا آپریشن مکمل کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ کرنل شیر خان کلے میں سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق نوجوان کی لاش نکال لی گئی، سرکوئی گاؤں میں 4 اموات ہوئیں، ضلع صوابی میں مجموعی طور پر 42 اموات ہوئیں۔

دریں اثنا صوبائی وزیر برائے ریلیف نیک محمد نے صوابی کا دورہ کیا۔ ریسکیو 1122 صوابی کے دفتر میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اویس بابر نے حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے اہلکاروں کی خدمات کو سراہا اور ادارے کی مزید مضبوطی کے عزم کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو