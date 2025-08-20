خیبرپختونخوا میں بارشوں سے 377 افراد جاں بحق، 355 گھر تباہ، بونیر میں 228 ہلاکتیں

182 افراد زخمی، حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر لوئر، بٹگرام میں ہوئے، باجوڑ مانسہرہ کیلئے امداد روانہ

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
پشاور:

پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں، فلش فلڈنگ و دیگر حادثات میں 385 افراد جاں بحق اور 182 افراد زخمی ہوچکے ہیں، 368 گھر مکمل تباہ ہوگئے اور 1030 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، صرف بونیر میں 228 افراد جاں بحق ہوئے۔

پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہوئے 385 افراد میں 294 مرد، 52 خواتین اور 34 بچے شامل جبکہ زخمیوں میں 145 مرد، 27 خواتین اور 10 بچے شامل ہے، سیلاب میں سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک مجموعی طور پر 228 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث اب تک 1398 گھر وں کو نقصان پہنچا جس میں 1030 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور 368گھر مکمل منہدم ہوگئے۔

یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع  سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر لوئر اور بٹگرام، صوابی میں پیش آئے۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کردی گئی۔

ترجمان کے مطابق پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے، عوام کسی بھی نا خوشگوار واقعے کی اطلاع ، موسمی صورتحال سے آگائی اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔

حالیہ بارشوں سے کے پی حکومت کو 20 ارب کا مالی نقصان ہوا، رپورٹ تیار

خیبرپختونخوا میں سیلاب سے سرکاری اداروں کو پہنچے مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ تیار کرلی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ بارشوں کے باعث کے پی حکومت کو 20ارب روپے سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا، صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، بٹگرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک تباہ ہوئیں۔

رپورٹ کے مطابق سوات میں 97، باجوڑ 65 اور مانسہرہ میں 58 سرکاری عمارتیں متاثر ہوئیں، 37 سرکاری تعلیمی ادارے، 83 سڑکیں اور 10 پل مکمل طور پر تباہ ہوئے،  226 ایرگیشن چینلز، 68 واٹر سپلائی اسکیمیں متاثر ہوئیں۔

بتایا گیا ہے کہ محکمہ آب پاشی کو 10 ارب 32 کروڑ80 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا، محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کو 3 ارب 43 کروڑ 80 لاکھ، محکمہ تعلیم کو ایک ارب 44 کروڑ90 لاکھ روپے، محکمہ پبلک ہیلتھ انجنئیرنگ کو 21 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا، یہ رپورٹ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کو ارسال کردی گئی۔

وزیراعظم کی ہدایت: باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے دو الگ الگ امدادی کھیپ روانہ

وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے، آج صبح  باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے دو الگ الگ امدادی کھیپ روانہ کی گئیں جن میں خیمے، کمبل، 7KVA جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل ہیں۔ امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے متعلقہ  ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ 

این ڈی ایم اے، مسلح افواج اور فلاحی اداروں کے تعاون سے خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہا ہے، این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری امدادی کاروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی کر رہا ہے۔

صوبے میں 32 میڈیکل کیمپس قائم، 6939 مریضوں کا معائنہ

مشیر صحت احتشام علی نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں جاری محکمہ صحت کی کارروائیوں، میڈیکل کیمپس اور متعدی بیماریوں کی نگرانی کا ڈیٹا جاری کردیا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 32 میڈیکل کیمپس قائم ہیں جن میں 6939 مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔

مشیر صحت احتشام علی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33842 مریضوں کا علاج کیا گیا، 5 اموات رپورٹ ہوئیں، اب تک 81244 مریضوں کا علاج کیا جاچکا ہے، 322 اموات صحت مراکز سے رپورٹ ہوئیں۔

مشیر صحت کے مطابق سیلاب زدہ اضلاع میں اے آر آئی، خارش اور اسہال کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، گزشتہ روز 270 کیسز ایکیوٹ ڈائریا، 244 کیسز سانس کی بیماری کے رپورٹ ہوئے، خارش کے 85 کیسز، خون آلود اسہال کے 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں ملیریا کے 8 نئے کیسز، کتوں کے کاٹنے کے 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔

مشیر صحت احتشام علی نے کہا ہے کہ  محکمہ صحت نے 10 دن کے لیے اضافی طبی عملہ تعینات کردیا ہے، مزید بادل پھٹنے اور سیلاب کی پیش گوئی، امدادی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، محکمہ صحت اور شراکت دار اداروں کے درمیان مؤثر رابطے کیلئے ضلعی سطح پر ہیلتھ کلسٹر فعال کردیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو