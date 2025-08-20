قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

جب عوامی خواہشات کے برعکس لوگ نظام پر مسلط ہوں تو وہ عوام نہیں، کسی اور کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں

ویب ڈیسک August 20, 2025
فوٹو: فائل
لاہور:

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ اگر کراچی میں ’قبضہ میئر‘ نہ ہوتا تو حالیہ شدید بارشوں میں اتنی تباہی اور نقصانات پیش نہ آتے۔

انتظامی امور کی مثال دیتے ہوئے حافظ نعیم نے کراچی میں حالیہ بارشوں سے ہونے والی تباہی کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر کراچی میں ’قبضہ میئر‘ نہ ہوتا تو حالیہ شدید بارشوں میں اتنی تباہی اور نقصانات پیش نہ آتے۔ جب عوامی خواہشات کے برعکس لوگ نظام پر مسلط کردیے جاتے ہیں تو وہ عوام کو خوش کرنے کی بجائے کسی اور کی رضا کے لئے مصروف رہتے ہیں۔

ایم کیو ایم اور سندھ کی حکمران پارٹی کراچی سے ایک سیٹ نہیں جیتی، تاہم مقتدرہ نے دونوں میں تمام سیٹیں بانٹ دیں اور قبضہ میئر بھی مسلط کردیا۔ بلاشبہ کراچی میں تیز بارش ہوئی تاہم جب نالوں کی صفائی کی بجائے کاغذوں میں صفائی لکھ کر کروڑوں کا غبن ہوگا، سڑکیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو بڑی تباہی کو کیسے روکا جاسکتا ہے؟

انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی چالیس برس سے کراچی کو لوٹ رہی ہیں، مقتدرہ  نے”سسٹم“ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم اس سسٹم کو اٹھا کر وسیع تر قومی مفاد میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ وسیع تر قومی مفاد ہرگز قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔

امیر جماعت اسلامی نے خیبر پختونخواہ میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی پر تحریک انصاف کی کارکردگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ وفاقی و صوبائی حکومتیں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر جدید موسمیاتی آلات سے فائدہ اٹھا کر عوام کو پہلے سے باخبر کرنے میں کیوں ناکام ہیں، یہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار پاکستان کا مقدمہ عالمی طاقتوں کے سامنے مؤثر طریقے سے پیش کیوں نہیں کرسکتیں۔

 امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ انہوں نے سیلابی تباہی کے بعد بونیر، باجوڑ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے، جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاران وہاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جماعت اسلامی صورتحال سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں لینا چاہتی، تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر امدادی اور فلاحی کاموں میں ساتھ دیں۔

منصورہ میں تربیت گاہ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ملک میں عدالتی نظام ناکارہ ہو چکاہے، عام آدمی انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہے، جو پہلے ہی اتنے بے باک ہیں کہ جس کو چاہیں اٹھا لیتے ہیں انھیں انسداد دہشت گردی قانون سے اندھی طاقت دے دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سسٹم کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کیا جارہا ہے، 26ویں ترمیم پاس کرانے والی تمام سیاسی پارٹیاں قوم کی مجرم ہیں۔

حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوسکتی تاہم ملک کا پورا نظام بھلے یہ عدالتی ہے یا انتظامی اسلام کے عادلانہ نظام کے تصور کے مطابق نہیں۔

حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ جماعت اسلامی سیاست، معیشت، معاشرت کو دین کے تابع کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی کے ہاں مسلک پرستی کی کوئی جگہ نہیں، ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرستی کی سیاست ملک و قوم کے لیے زہر قاتل ہے۔ قوم پرستوں نے روس اور امریکا کے افغانستان پر حملوں کے دوران پشتونوں کی بجائے عالمی طاقتوں کا ساتھ دیا۔

حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی ملک بھر میں عوامی کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے،ممبر شپ مہم مکمل ہونے کے بعد سے عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کا کام جاری ہے، نومبر میں اجتماع عام سے قبل کم ازکم تیس ہزار عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، اجتماع عام کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی جدوجہد کا آغاز کریں گے۔

انہوں نے کہا جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد کررہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے غزہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے جنگ بندی پر رضا مندی کا اظہار کرکے امن پسندی کا پیغام دیا ہے، اب اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے حواری امریکا نے جواب دینا ہے۔
