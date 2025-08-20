بارش میں گھنٹوں گھر کی بجلی غائب، سرفراز احمد نے ’کے الیکٹرک‘ کو کیا کہا؟

معمولی بارش کے بعد سرفراز احمد کے گھر مسلسل دس گھنٹوں تک بجلی غائب رہی

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup
محمدعباس کی بولنگ ہی جیت کی اصل وجہ بنی، سرفراز احمد

روشنیوں کا شہر کراچی ایک بار پھر بارش کے بعد پانی اور اندھیرے میں ڈوب گیا۔

کراچی میں ہونے والی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ بجلی بھی غائب اور پانی بھی ندارت ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد بھی بول پڑے۔

سابق کرکٹر سرفراز احمد کے گھر کئی گھنٹوں سے بجلی غائب ہے جس پر پریشان ہوکر انھوں نے سوشل میڈیا پر دل کھول کر رکھ دیا۔ 

سرفراز احمد نے انسٹاگرام اسٹوری میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو مخاطب کرتے ہوئے مطالبہ کہ بھائی مہربانی کرکے بفرزون کی بجلی بحال کر دو۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان نے مزید لکھا کہ بجلی گئے ہوئے 10 گھنٹے ہوگئے اور اب تو یو پی ایس بھی بند ہوگیا۔

جس پر ان کے مداح، سوشل میڈیا صارفین اور کراچی کے رہائشیوں نے بھی اپنے اپنے علاقے میں بجلی کی بندش کی شکایتوں کے انبار لگا دیئے۔

خیال رہے کہ کراچی میں بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کے متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے شہر کے بیشتر علاقوں میں 24 گھنٹوں سے بجلی غائب ہے۔

ان طوفانی بارشوں کے دوران ہونے والے مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق ہوگئے اور کئی علاقے تباہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

بارش میں گھنٹوں گھر کی بجلی غائب، سرفراز احمد نے ’کے الیکٹرک‘ کو کیا کہا؟

Express News

آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ایڈم زیمپا مشکل میں آگئے

Express News

کراچی: سکندر بخت پانی میں پھنس گئے، گھر جانے کیلئے کشتی منگوانی پڑگئی

Express News

سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ، قومی اسکواڈ دبئی پہنچ گیا

Express News

آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، کیشو مہاراج دوبارہ نمبر ون بولر بن گئے

Express News

سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو