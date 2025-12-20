’تھری ایڈیٹس‘ کا سیکوئل، کہانی میں نئے کردار کے ساتھ بڑی تبدیلی کا سرپرائز

ہدایتکار راج کمار ہیرانی نے فلم شائقین کے لیے بڑے سرپرائز کا اعلان کردیا

December 20, 2025
بالی ووڈ کی یادگار فلم ’3 ایڈیٹس‘ کے مداحوں کے لیے بڑی خبر سامنے آگئی۔ رپورٹس کے مطابق راجکمار ہیرانی اپنی اس مقبول فلم کے سیکوئل پر کام کر رہے ہیں، جس کا عارضی نام ’4 ایڈیٹس‘ رکھا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق 2009 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم کے بعد اب کہانی کو ایک قدم آگے بڑھانے کی تیاری ہے۔ اس بار پروڈکشن ٹیم صرف پرانی کہانی کو آگے بڑھانے پر اکتفا نہیں کرے گی بلکہ ایک نیا مرکزی کردار بھی متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے، جسے فلم میں ’’چوتھا ایڈیٹ‘‘ کہا جا رہا ہے۔

قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت اسکرپٹ پر کام جاری ہے اور فلم کا نام ابھی حتمی نہیں، تاہم میکرز چاہتے ہیں کہ فرنچائز کو مزید بڑا اور دلچسپ بنایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ایک بڑے سپر اسٹار کو کاسٹ کرنے کی تلاش بھی جاری ہے، تاکہ اصل تین کرداروں کے ساتھ ایک نیا مضبوط کردار شامل کیا جا سکے۔

اطلاعات کے مطابق یہ سیکوئل پہلی فلم کی کہانی کو وہیں سے آگے بڑھائے گا جہاں وہ ختم ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ نئے عناصر بھی شامل ہوں گے تاکہ چوتھے مرکزی کردار کی شمولیت کو بھرپور انداز میں جواز دیا جا سکے۔

واضح رہے کہ ’3 ایڈیٹس‘ میں عامر خان، آر مادھون، شرمن جوشی اور کرینہ کپور خان نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم نہ صرف باکس آفس پر تقریباً 200 کروڑ روپے کمانے میں کامیاب رہی بلکہ وقت کے ساتھ ایک کلٹ کلاسک بھی بن گئی۔

رپورٹس کے مطابق شائقین کی خوشی کے لیے اصل تینوں اداکار ایک بار پھر اپنے کرداروں میں نظر آسکتے ہیں، جب کہ ’’چوتھا ایڈیٹ‘‘ کون ہوگا، اس پر سسپنس برقرار ہے۔
