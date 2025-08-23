ایم کیو ایم پاکستان کا نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی بھرپور حمایت کا اعلان

انتظامی بنیادوں پر ملک میں نئے صوبے بننے سے عوام کے مسائل حل ہوں گے، مرکزی رہنما زاہد ملک

ویب ڈیسک August 23, 2025
اسلام آباد:

ایم کیو ایم پاکستان نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔

متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے مرکزی رہنما اور بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج زاہد ملک نے نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی بھرپور حمایت کا اعلان  کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر ملک میں نئے صوبے بننے سے عوام کے مسائل حل ہوں گے ۔

انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام سے عوام میں وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی ہوگی اور گڈ گورننس سے عوام کی شکایات کا خاتمہ ہوگا ۔ زاہد ملک نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک سے فرسودہ نظام جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ نئے صوبے اور ان میں  نیا انتظامی نظام پاکستان کی ضرورت ہے ۔

زاہد ملک کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب سمیت عوام کو درپیش دیگر مسائل کو دیکھتے ہوئے نئے صوبوں کی تشکیل ناگزیر ہے۔
