اسلام آباد:
آئی ایس پی آر سمر انٹرن شپ 2025 کا سفر کامیابی سے اختتام پذیر ہوگیا۔
پاکستان کی سب سے بڑی انٹرن شپ میں ملک بھر سے طلبہ کی کثیر تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، 6 ہفتوں پر مشتمل سمر انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 150 سے زائد سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں سے 6500 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔
تعلیم و تربیت سے بھر پور سمر انٹرنشپ میں ملک کی نامور شخصیات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشستوں کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے پی ایم اے کاکول، این سی ٹی سی پبی، پاکستان اورڈیننس فیکٹری واہ سمیت متعدد فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔
آؤٹ ڈور ویزٹس سے طلبہ نے پاک افواج کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا، طلبہ کا کہنا تھا کہ سمر انٹرنشپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، انٹرنشپ کے اختتام پر طلبہ کو آئی ایس پی آر کی جانب سے اعزازی سند (سرٹیفکیٹ) سے بھی نوازا گیا۔