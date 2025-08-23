دورہ انگلینڈ کیلئے جنوبی افریقہ کے ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے اسکواڈز کا اعلان

انجریز کے باعث باہر ہونے والے مارکو جینسن اور لیزاڈ ولیمز بھی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

کرکٹ جنوبی افریقہ نے آئندہ ماہ دورہ انگلینڈ کیلئے ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے اسکواڈز کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق تجربہ کار لیفٹ آرم اسپنر کیشو مہاراج کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔

انجریز کے باعث باہر ہونے والے مارکو جینسن اور لیزاڈ ولیمز بھی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔

جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان دو ستمبر سے 14 ستمبر تک تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے۔

ون ڈے اسکواڈ:

ٹمبا باووما (کپتان)، کوربن بوش، میتھیو بریٹزکے، ڈیوالڈ بریوس، ناندرے برگر، ٹونی ڈی زورزی، کیشو مہاراج، کوئینا مفاکا، ایڈن مارکرام، ویان ملڈر، سینوران متھوسامی، لنگی نگیدی، لوآن درے پری ٹوریس، کگیسو ربادا، رائن ریکلٹن، ٹرسٹان اسٹبز

ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ:

ایڈن مارکرام (کپتان)، کوربن بوش، ڈیوالڈ بریوس، ڈونوون فریرا، مارکو جینسن، کیشو مہاراج، کوئینا مفاکا، ڈیوڈ ملر، سینوران متھوسامی، لنگی نگیدی، لوآن درے پری ٹوریس، کگیسو ربادا، رائن ریکلٹن، ٹرسٹان اسٹبز، لیزاڈ ولیمز

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ہوگن کی موت طبی غلطی کے باعث ہوئی؟ تفتیش نئے رخ پر

Express News

من پسند افراد کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے نام پر گراؤنڈز بانٹے جارہے ہیں، صدر کی سی ایس اے

Express News

بلدیہ عظمیٰ پر کراچی میں کھیلوں کے میدان کی بندر بانٹ کا الزام

Express News

ٹوکیو: ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا چھ رکنی دستہ شریک ہوگا

Express News

قائمہ کمیٹی: پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران پر شہلا رضا کے سنگین الزامات

Express News

قومی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر کرکٹر سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو