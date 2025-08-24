میکسیکو میں ٹیکوز کھلانے کے تہوار میں 3 عالمی ریکارڈز قائم

تینوں عالمی ریکارڈز میکسیکو میں ٹیکو فیسٹیول میں بنائے گئے

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

میکسیکو میں حال ہی میں منعقد ہونے والے ایک ٹیکو فیسٹیول میں تین نئے گنیز عالمی ریکارڈز قائم کئے گئے ہیں۔

تین عالمی ریکارڈز جو میکسیکو میں ٹیکو فیسٹیول میں بنائے گئے، ذیل میں ان ریکارڈز کی تفصیل پیش ہے:

1. ایک گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹیکوز لوگوں کو دینا

فیسٹیول کے دوران ایک گھنٹے کے اندر 13,215 ٹیکوز تیار اور مہیا کیے گئے۔

2. دنیا کا سب سے بڑا فرائنگ پین

ریکارڈ کے مطابق اس تقریب میں استعمال ہونے والا پین 24 فٹ (تقریباً 7.3 میٹر) قطر کا تھا، جو ایک عالمی ریکارڈ بن گیا ہے۔

3. دنیا کا سب سے بڑا اسٹر فرائی

اسی پین میں ڈسکاڈا ڈش تیار کی گئی جس کا وزن 2.5 میٹرک ٹن تھا اور یہ دنیا کی سب سے بڑا سٹر فرائی کا ریکارڈ بن گیا۔

یہ تینوں ریکارڈز La Discada 2025 کے موقع پر میکسیکو میں قائم کیے گئے، جہاں مقامی ثقافتی شناخت کو منانے اور سیاحت و معیشت کو فروغ دینے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

مونگ پھلی کی شکل کے خول والا کچھوا 41 سال کا ہوگیا

Express News

بیوہ خاتون نے یادگار کے طور پر شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا

Express News

دنیا کی چند قدیم ترین زبانیں کونسی ہیں؟

Express News

اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا

Express News

قبرص: پیشہ ور گلاس ڈانسر کا سر پر 511 گلاس توازن کیساتھ اٹھانے کا عالمی ریکارڈ

Express News

امریکی شہری نے لاٹری کے 162 ٹکٹ خرید کر ریکارڈ انعامی رقم جیت لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو