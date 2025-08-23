عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں آج بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 41ڈالر کے اضافے سے 3ہزار 371ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی ہفتے کو سونے کی قیمتوں میں بڑے نوعیت کے اضافے کا رحجان رہا۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد مقامی سطح پر 24قیراط کا حامل فی تولہ سونے کی قیمت 4100 روپے کے اضافے سے 3لاکھ 59ہزار 800روپے کی سطح پر آگئی اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 3222روپے بڑھ کر 3لاکھ 08ہزار 470روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 108روپے کے بڑے اضافے سے 4121روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی 93روپے کے اضافے سے 3533روپے کی سطح پر آگئی۔