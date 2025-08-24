برطانیہ میں میوزک فیسٹیول کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر آئرش بینڈ اسٹیج سے اتار دیا گیا

برطانیہ کے شہر پورٹسمتھ میں منعقدہ میوزک فیسٹیول کے دوران آئرلینڈ کے مشہور لوک بینڈ دا میری واللوپرز (The Mary Wallopers) کو اس وقت اسٹیج سے اتار دیا گیا جب انہوں نے فلسطینی پرچم لہرایا اور "فری فلسطین" کے حق میں نعرے لگائے۔
بینڈ صرف 20 منٹ تک پرفارم کر پایا تھا کہ منتظمین نے اچانک مائیکروفونز بند کر دیے اور انہیں اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔
فیسٹیول کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مائیکرو فونز اس لیے بند کیے گئے کیونکہ بینڈ نے متعصبانہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس فیصلے کا تعلق "فری فلسطین" نعروں سے نہیں تھا۔
دوسری جانب دا میری واللوپرز نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو صرف اس وجہ سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اسٹیج پر فلسطینی پرچم لہرایا۔ بینڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 6 برس سے ایسا کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ پہلے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا گیا۔
بینڈ نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا: "فری پیلیسٹائن آل دے، ایوری ڈے" یعنی آزاد فلسطین پورا دن، ہر دن۔ ان کے مداحوں نے بھی فیسٹیول انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بزدل قرار دیا۔
یاد رہے کہ دا میری واللوپرز طویل عرصے سے فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ نومبر میں گیگ فار غزہ کے نام سے ایک امدادی کنسرٹ بھی منعقد کیا تھا۔
اسی دوران شمالی آئرلینڈ کے بینڈ نیکیپ (Kneecap) نے بھی ان کا دفاع کیا اور کہا کہ انگلینڈ میں اگر کوئی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیکیپ کے گلوکار لیم پر گزشتہ برس لندن میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے کے الزام کے تحت دہشت گردی کے مقدمات بھی چل رہے ہیں۔