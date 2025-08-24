برطانیہ میں میوزک فیسٹیول کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر آئرش بینڈ اسٹیج سے اتار دیا گیا

مداحوں نے بھی فیسٹیول انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بزدل قرار دیا

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

برطانیہ کے شہر پورٹسمتھ میں منعقدہ میوزک فیسٹیول کے دوران آئرلینڈ کے مشہور لوک بینڈ دا میری واللوپرز (The Mary Wallopers) کو اس وقت اسٹیج سے اتار دیا گیا جب انہوں نے فلسطینی پرچم لہرایا اور "فری فلسطین" کے حق میں نعرے لگائے۔

بینڈ صرف 20 منٹ تک پرفارم کر پایا تھا کہ منتظمین نے اچانک مائیکروفونز بند کر دیے اور انہیں اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ 

فیسٹیول کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مائیکرو فونز اس لیے بند کیے گئے کیونکہ بینڈ نے متعصبانہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس فیصلے کا تعلق "فری فلسطین" نعروں سے نہیں تھا۔

دوسری جانب دا میری واللوپرز نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو صرف اس وجہ سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اسٹیج پر فلسطینی پرچم لہرایا۔ بینڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 6 برس سے ایسا کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ پہلے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا گیا۔

بینڈ نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا: "فری پیلیسٹائن آل دے، ایوری ڈے" یعنی آزاد فلسطین پورا دن، ہر دن۔ ان کے مداحوں نے بھی فیسٹیول انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بزدل قرار دیا۔

یاد رہے کہ دا میری واللوپرز طویل عرصے سے فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ نومبر میں گیگ فار غزہ کے نام سے ایک امدادی کنسرٹ بھی منعقد کیا تھا۔

اسی دوران شمالی آئرلینڈ کے بینڈ نیکیپ (Kneecap) نے بھی ان کا دفاع کیا اور کہا کہ انگلینڈ میں اگر کوئی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیکیپ کے گلوکار لیم پر گزشتہ برس لندن میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے کے الزام کے تحت دہشت گردی کے مقدمات بھی چل رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو