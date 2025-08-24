اہم بھارتی بلے باز کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

بھارتی ٹیسٹ کرکٹر چتیشور پجارانے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق چیتشور پجارا نے فوری طور پر تمام طرز کی بھارتی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔
37 سالہ پجارا نے پجارا نے آخری بار 2023 میں آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا تھا۔
چتیشور پجارا سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ یہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے کہ بھارتی جرسی پہن کر میدان میں اترنا کیسا لگتا تھا۔
انہوں نے محبت کرنے اور حمایت کرنے پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔
پجارا نے 103 ٹیسٹ میچز میں 19 سنچریز اور 35 نصف سنچریز اور اسکور کیں اور 43.60 کی اوسط سے 7195 رنز بنائے۔
ٹیسٹ ٹیم کے اہم اور مستقل رکن صرف پانچ ون ڈے انٹرنیشنل میں بھارت کی نمائندگی کرسکے۔
واضح رہے کہ 2024 میں روی چندرن ایشون اور رواں برس کے اوائل میں ویرات کوہلی اور روہت شرما بھی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔