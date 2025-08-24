وزیر داخلہ کا تبلیغی مرکز کا دورہ، اجتماع کیلئے آنیوالے غیر ملکیوں کے ویزہ مسائل حل کروانے کی یقین دہانی

تبلیغی اجتماع میں شرکت کےلیےآنےوالے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے لیے ہر سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی، محسن نقوی

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup

 وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے رائیونڈ میں تبلیغی مرکز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات کی اور اجتماع کے لیے آنیوالےغیر ملکی وفود کے ویزہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔

ملاقات میں مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبیداللہ خورشید، ڈاکٹر سیلم، انوار غنی، میاں احسن، ڈاکٹر ندیم اشرف، مولانا عامر احسان، مولانا امجد فاروق، شبیر احمد عثمانی، مفتی عرفان اور بریگیڈیئر (ر) مصدق شریک تھے۔

اس موقع پر نومبر میں منعقد ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے وزیر داخلہ کو اجتماع کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔

محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کی دین اسلام کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

ان کا کہنا تھا کہ جہاں کہیں ویزا کا مسئلہ ہوا، اسے ترجیحی بنیادوں پر حل کرایا جائے گا۔ تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے لیے ہر سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ وہ ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور اس سال بھی شرکت کریں گے۔

مولانا محمد احمد بٹلر نے اس موقع پر کہا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے، ہمیں دین اسلام اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی بھلائی اور کامیابی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو